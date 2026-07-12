Điện thoại giá rẻ có thể biến mất trên kệ hàng

(VTC News) -

Dữ liệu từ báo cáo "Xu hướng công nghệ Điện thoại thông minh hàng quý" của Omdia cho thấy thực trạng khốc liệt về chi phí phần cứng. Chuyên gia phân tích Zaker Li của Omdia cho biết chi phí sản xuất chip nhớ cho phân khúc smartphone dưới 400 USD (khoảng dưới 10 triệu đồng) đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn từ quý 3/2025 đến quý 1/2026.

Đối với các dòng sản phẩm có giá trên 400 USD, chi phí linh kiện này thậm chí ghi nhận mức tăng vượt ngưỡng 100%.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng giá, nhiều nhà sản xuất đang cố gắng bù đắp bằng cách cắt giảm chi phí ở các linh kiện không bị thiếu hụt như màn hình, cảm biến hay module tần số vô tuyến.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định không gian để co kéo giá thành không còn nhiều. Áp lực này buộc nhiều thương hiệu smartphone có thế mạnh ở phân khúc giá rẻ và tầm trung như Oppo, vivo, Honor, Xiaomi hay Transsion (không kinh doanh ở Việt Nam, nhưng là thương hiệu mạnh tại Đông Nam Á) phải điều chỉnh tăng giá bán.

Điện thoại giá rẻ có thể bị loại bỏ để đảm bảo lợi nhuận của nhà sản xuất.

Hệ quả tất yếu là sức mua từ nhóm người tiêu dùng nhạy cảm về giá sẽ sụt giảm. Khi lực cầu đi xuống, các hãng công nghệ nhiều khả năng sẽ tiến tới khai tử hoặc ngừng sản xuất hoàn toàn dòng máy giá rẻ do biên lợi nhuận bị triệt tiêu.

Nhận định này hoàn toàn trùng khớp với báo cáo từ công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC) thu thập được. Theo đó, trung tâm dữ liệu AI đang được xây dựng với tốc độ chóng mặt, tiêu thụ một lượng RAM khổng lồ để vận hành hệ thống, trực tiếp gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung trên quy mô toàn cầu.

Đại diện IDC cho biết, một số nhà sản xuất đang cân nhắc nghiêm túc việc rút lui hoàn toàn khỏi phân khúc bình dân. Nếu một chiếc điện thoại bán ra với giá 150 USD (4 triệu đồng) nhưng chi phí chip nhớ chiếm tới một nửa, doanh nghiệp sẽ không thể tìm kiếm lợi nhuận và việc tiếp tục duy trì dòng sản phẩm là không khả thi.

Do ảnh hưởng từ sự sụt giảm 22% của phân khúc dưới 400 USD, Omdia dự báo tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm nay sẽ giảm 12% so với năm 2025. Ở chiều ngược lại, phân khúc điện thoại có giá trên 400 USD lại được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng 5,7%.

Thực tế này phản ánh xu hướng phân hóa rõ rệt của thị trường. Trong khi nhóm khách hàng thu nhập thấp giữ tâm lý "thắt lưng buộc bụng" và kéo dài chu kỳ sử dụng thiết bị cũ để tránh bão giá, nhóm người dùng cao cấp ít chịu ảnh hưởng bởi cú sốc tài chính vẫn sẵn sàng chi trả cho các dòng flagship như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra.

Bên cạnh đó, việc tập trung vào phân khúc cao cấp cũng là chiến lược tự vệ của các hãng di động, bởi tỷ trọng chi phí chip nhớ trên giá thành của dòng máy đắt tiền thấp hơn nhiều so với máy bình dân. Các chuyên gia dự báo cuộc khủng hoảng thiếu hụt RAM toàn cầu hiện nay chỉ có thể được tháo gỡ sớm nhất vào giai đoạn cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028, khi tốc độ xây dựng hạ tầng AI dần bão hòa và năng lực sản xuất chip nhớ được mở rộng.