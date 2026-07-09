XSMT 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9 tháng 7

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 5 ngày 9/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 9/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XS miền Trung trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/7/2026

Kết quả XS MT ngày 8/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/7/2026.

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XS miền Trung ngày 7/7/2026 vào thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 7/7/2026.

- XSMT ngày 6/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 6/7/2026 vào thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 6/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ 2: XSMT quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: XS miền Trung được mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Kết quả xổ số miền Trung quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số MT mở thưởng tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT có Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Kết quả xổ số miền Trung quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung

- Giải Đặc biệt (6 số): Duy nhất 1 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Có 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Có 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- Giải Tư (5 số): Tổng cộng 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Có 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): Có 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải Tám (2 số): Số lượng lên đến 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, XSMT còn có:

- 9 giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 số cuối với giải Đặc biệt (sai duy nhất số đầu tiên), trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải Khuyến khích: Áp dụng cho vé chỉ sai đúng 1 chữ số bất kỳ, trừ hàng trăm ngàn, được nhận 6 triệu đồng/giải.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung chuẩn xác nhất

- Truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật trực tiếp xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất.

- Dò kết quả trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp được hướng dẫn trên tờ vé số, chờ 2-3 phút, bảng kết quả xổ số sẽ được gửi về máy của bạn.

- Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung được phát trên kênh truyền hình hoặc trên Youtube vào khung giờ 17h15 hàng ngày.

Lưu ý khi nhận thưởng xổ số miền Trung

- Vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết chi trả.

- Mỗi vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần. Người trúng có thể lựa chọn nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo quy định và nhu cầu.

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