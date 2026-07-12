Mãn nhãn màn pháo hoa tầm cao như ‘hoa nở trên đá’ tại Quy Nhơn
(VTC News) -
Đêm "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" biến bầu trời Gia Lai thành bữa tiệc ánh sáng với màn pháo hoa tầm cao thực hiện bên những vách đá kỳ vĩ cạnh biển xanh mênh mông.
Mãn nhãn pháo hoa tầm cao trong đêm nghệ thuật ‘Eo Gió - Vũ điệu biển xanh’
Phố biển Quy Nhơn được Tripadvisor vinh danh top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026. Tạp chí Lonely Planet cũng bình chọn Quy Nhơn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới và top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026, đồng thời lần thứ ba đạt danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hơn 60 sự kiện văn hóa, du lịch, nổi bật là tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và lễ hội du lịch hè, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu du lịch.
Trong 6 tháng qua, Gia Lai đã đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng 80%, cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc mở rộng thị trường và nâng cao sức hút của điểm đến.