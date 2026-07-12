Cận cảnh dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM tiếp tục trễ hẹn

Riêng nhánh cầu N1.2, phần nằm trong phạm vi nút giao vẫn đang được triển khai, song thời điểm thông xe dự kiến vào ngày 30/4/2027 và phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của. Trong khi đó, các gói thầu hoàn thiện gồm cây xanh, hệ thống camera và bảng thông tin điện tử dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.