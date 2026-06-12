Cận cảnh siêu nút giao 3.400 tỷ ở TP.HCM

Trước đó, hai nhánh cầu vượt N2 và N3 đã được đưa vào khai thác. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ, còn nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái. Việc đưa hai nhánh cầu này vào sử dụng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực.