Rướn người cứu bóng pickleball, tưởng căng cơ, chàng trai rách cơ bắp chân

(VTC News) -

Chơi pickleball được gần hai tiếng, anh Tuấn (35 tuổi, Hà Nội) lao người cứu một pha bóng sát lưới. Đúng lúc rướn chân, anh khựng lại vì cảm giác đau nhói như bị ai ném đá trúng bắp chân. Cho rằng chỉ bị căng cơ thông thường do quá sức, anh không mấy bận tâm khi cơn đau dịu xuống.

Ngồi nghỉ ít phút rồi quay lại sân thi đấu, anh Tuấn không ngờ sai lầm bắt đầu từ đây. Tối muộn, bắp chân anh đau âm ỉ và căng cứng. Đinh ninh là phản ứng cơ bắp thông thường, anh tự xoa dầu nóng, dùng máy massage để "làm mềm cơ" với hy vọng vài ngày sẽ khỏi.

Sáng hôm sau, chân sưng to bất thường, vùng bắp chân tím bầm, mỗi bước đi đều đau buốt đến mức không thể đặt gót chân xuống đất.

Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận anh bị rách bán phần cơ sinh đôi cẳng chân.

Đáng nói, chính việc cố chơi tiếp và sai lầm xoa bóp bằng dầu nóng trong giai đoạn cấp khiến các mạch máu giãn ra, làm tăng chảy máu trong cơ. Điều này làm ổ tổn thương lan rộng, khiến hành trình hồi phục bị kéo dài nghiêm trọng.

Nhiều người bị chấn thương do tập thể thao quá sức.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Sau mỗi buổi pickleball, chạy bộ hay gym, không ít người xuất hiện tình trạng đau nhức ở bắp chân, đùi hoặc thắt lưng. Phần lớn đều cho rằng đó chỉ là cảm giác ê mỏi bình thường sau vận động nên tự điều trị tại nhà, trong khi một số trường hợp thực chất xuất hiện tổn thương cơ nghiêm trọng.

Trọng (25 tuổi) gặp tình trạng tương tự. Sau buổi tập gym kéo dài hơn hai giờ với cường độ cao, anh nhập viện vì đau dữ dội vùng đùi, kèm nước tiểu sẫm màu. Bác sĩ xác định Trọng bị tiêu cơ vân cấp.

Theo bác sĩ Đào Việt Hưng, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, vận động quá sức là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tiêu cơ vân. Khi các sợi cơ bị phá hủy hàng loạt, các chất bên trong tế bào cơ sẽ đi vào máu, gây tổn thương thận và nhiều cơ quan khác.

Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với suy thận cấp, rối loạn điện giải, loạn nhịp tim, sốc giảm thể tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Không chỉ cơ, xương và khớp chịu áp lực từ việc tập luyện quá sức. Ít phút sau khi bước vào sân tennis, một người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội bất ngờ ngã quỵ và ngừng tim. Dù được cấp cứu, anh không qua khỏi.

Các bác sĩ Bệnh viện E xác định người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị. Việc gắng sức đột ngột đã kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Một nam bệnh nhân phải nhập viện sau tập gym.

Hệ luỵ khó lường từ việc tập luyện sai cách

Theo bác sĩ Vũ Việt Sơn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đột tử khi chơi thể thao có thể xảy ra ở nhiều bộ môn như chạy bộ, tennis hay pickleball. Những người có bệnh tim mạch tiềm ẩn, tăng huyết áp chưa được kiểm soát hoặc rối loạn điện giải do tập luyện trong thời tiết nắng nóng đều có nguy cơ gặp biến cố.

Làn sóng chơi thể thao những năm gần đây càng khiến các bác sĩ lo ngại. Pickleball, chạy bộ, gym hay đạp xe nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Những bảng xếp hạng quãng đường, số calo tiêu hao hay thành tích cá nhân vô tình tạo áp lực phải tập nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, không ít người dần rơi vào tình trạng vận động cưỡng bức. Họ tập luyện không còn vì sức khỏe hay niềm vui mà để kiểm soát cân nặng, tìm kiếm sự công nhận hoặc chứng minh giá trị bản thân.

Khi đó, những tín hiệu như đau cơ kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh khi nghỉ, mệt mỏi hoặc mất hứng thú với việc tập luyện thường bị bỏ qua vì nghỉ ngơi bị xem là dấu hiệu của sự yếu kém.

Ngay cả chạy bộ phong trào - môn thể thao được đánh giá phù hợp với nhiều người - cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu kiến thức.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam, cho biết nhiều người mới tập vài tháng đã đăng ký marathon để chinh phục cột mốc cá nhân. Khi cơ thể chưa kịp thích nghi nhưng phải chịu cường độ vận động lớn, nguy cơ suy kiệt, sốc nhiệt và đột quỵ tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe trước khi tham gia những môn thể thao cường độ cao, đặc biệt nếu có bệnh nền hoặc đã ngoài 35 tuổi. Những xét nghiệm như điện tâm đồ, siêu âm tim, mỡ máu, đường huyết hay điện giải có thể giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Quan trọng hơn, mỗi người cần học cách lắng nghe cơ thể. Đau kéo dài, mệt mỏi bất thường hay tim đập nhanh không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của một buổi tập hiệu quả. Đôi khi, đó là lời cảnh báo rằng cơ thể đã đi đến giới hạn.

Thể thao luôn là liều thuốc tốt cho sức khỏe nếu được tập luyện đúng cách. Nhưng khi chạy theo trào lưu, thành tích hay áp lực từ mạng xã hội mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo của cơ thể, sân tập có thể trở thành nơi khởi đầu của những chấn thương và biến cố không ai mong muốn.