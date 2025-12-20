Môn thể thao ‘gỡ rối’ huyết áp cho người ngoài 40

(VTC News) -

Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang dần thu hút người trung niên nhờ tính linh hoạt và cường độ vừa phải.

Theo Thạc sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đây là lựa chọn phù hợp cho những người ngoài 40 tuổi có huyết áp tăng nhẹ nhưng chưa cần dùng thuốc.

Về thể chất, pickleball giúp tim hoạt động đều đặn hơn khi người chơi di chuyển liên tục với nhịp độ vừa phải. Việc tập luyện thường xuyên có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim, tăng độ đàn hồi của thành mạch, đồng thời góp phần kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng - những yếu tố liên quan đến nguy cơ tim mạch.

Không chỉ tác động lên cơ thể, pickleball còn mang lại lợi ích tinh thần. Môn thể thao này thường được chơi theo nhóm, tạo cơ hội giao lưu, kết nối xã hội, từ đó giảm căng thẳng và áp lực tâm lý. Stress kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến huyết áp dao động khó kiểm soát, vì vậy việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực có vai trò không kém tập luyện thể chất.

Pickleball được chuyên gia y khoa đánh giá là môn thể thao vừa sức. (Ảnh minh hoạ)

Theo ThS Đoàn Vĩnh Bình, pickleball phù hợp với nhiều lứa tuổi, trong đó có nhóm người khoảng 40 tuổi có chỉ số huyết áp tăng nhẹ trong ngưỡng 140-159/90-99 mmHg. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, người tập nên đi khám để được bác sĩ đánh giá tổng thể, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc yếu tố nguy cơ đi kèm.

Khi ra sân, khởi động kỹ là bước không thể bỏ qua. Các động tác làm nóng giúp nhịp tim và nhịp thở tăng dần, tránh tình trạng cơ thể “sốc” khi vận động đột ngột. Người mới chơi nên bắt đầu với 15-20 phút mỗi buổi, sau đó tăng dần lên 30-45 phút khi cơ thể đã thích nghi. Tần suất khoảng ba buổi mỗi tuần được xem là phù hợp để hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cải thiện sức bền.

Trong quá trình tập luyện, việc theo dõi huyết áp và nhịp tim là cần thiết. Người chơi có thể sử dụng đồng hồ thông minh để kiểm soát các chỉ số cơ bản, đồng thời nghỉ ngắn giữa các hiệp và bổ sung nước đầy đủ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, chóng mặt, khó thở hoặc mệt bất thường, cần dừng tập ngay và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Bên cạnh vận động, chuyên gia khuyến nghị duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và chất kích thích. Một số tinh chất thiên nhiên có thể được sử dụng như biện pháp hỗ trợ, song không thay thế cho việc theo dõi y tế và điều chỉnh lối sống.

Với tình trạng tăng huyết áp nhẹ, việc khám định kỳ và tự theo dõi huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm những thay đổi bất lợi, từ đó can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tiến triển thành tăng huyết áp thực sự và các biến chứng tim mạch lâu dài.