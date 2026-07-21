Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Đi xuống sau nhiều kỳ tăng liên tiếp

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi phát biểu mới từ Bộ Ngoại giao Iran làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại đàm phán với Mỹ, qua đó góp phần hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung dầu.

Trước đó, giá dầu chuẩn đã chạm mức cao nhất trong hơn 1 tháng do lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Diễn biến trên thị trường dầu mỏ thế giới phản ánh lo ngại ngày càng lớn của giới đầu tư trước nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei ngày 20/7, cho biết các bên trung gian đã trao đổi thông điệp với Tehran trong những ngày gần đây, nhưng không nêu rõ nội dung các đề xuất đó là gì.

Trong tuần trước, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait và tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm sau nhiều phiên tăng liên tiếp. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Giá dầu thế giới đứng trước nguy cơ tăng trong tuần này khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Cùng với đó, khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành phong tỏa tuyến đường vận chuyển dầu mỏ trên Biển Đỏ theo yêu cầu của Iran cũng làm gia tăng lo ngại với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nếu cả eo biển Hormuz và tuyến hàng hải trên Biển Đỏ cùng lúc bị gián đoạn thì thị trường dầu mỏ thế giới sẽ chịu sức ép rất lớn.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Yaroslavl hôm thứ Năm, qua đó tiếp tục làm gia tăng những yếu tố bất ổn đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 16/7 giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, không cao hơn 20.550 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.584 đồng/lít, không cao hơn 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.