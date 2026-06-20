(VTC News) -

Thổ Nhĩ Kỳ 0 1 Paraguay 2' Galarza

Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay bắt đầu lúc 10h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay mới nhất.

Paraguay dẫn Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 sau hiệp một. Matias Galarza ghi bàn ngay phút thứ 2. Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nhận thẻ đỏ vì lỗi dùng tay che miệng khi cãi nhau.

Paraguay ghi bàn mở tỷ số khi trận đấu diễn ra được 65 giây. (Ảnh: Reuters)

Sau khi ghi bàn, Paraguay thiết lập đội hình phòng ngự lùi sâu bảo vệ vòng cấm. Thổ Nhĩ Kỳ cầm bóng áp đảo và dành phần lớn thời gian chơi bên phần sân đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng châu Âu lên tới 78%. Họ thực hiện 400 đường chuyền và tung tới 14 cú sút, nhưng sức uy hiếp không cao. Cơ hội tốt nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Mert Muldur đánh đầu đưa bóng đi trúng xà rồi chạm cột bật ra.

Video: Paraguay ghi bàn ở giây 65

Paraguay phòng ngự thành công trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ lại gặp bất lợi vì tấm thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá thế giới bị truất quyền thi đấu vì che miệng khi cãi nhau - theo luật mới được áp dụng ở World Cup 2026.

Đội hình Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay

Thổ Nhĩ Kỳ: Ugurcan Cakir (23), Merih Demiral (3), Kerem Akturkoglu (7), Arda Guler (8), Hakan Calhanoglu (10), Kenan Yildiz (11), Abdulkerim Bardakci (14), Ismail Yuksek (16), Mert Muldur (18), Yunus Akgun (19), Ferdi Kadioglu (20).

Paraguay: Orlando Gill (12), Omar Alderete (3), Juan Jose Caceres (4), Junior Alonso (6), Diego Gomez (8), Miguel Almiron (10), Gustavo Gomez (15), Julio Enciso (19), Matias Galarza (23), Isidro Pitta (25).