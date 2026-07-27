Dự báo thời tiết 27/7: Miền Bắc mưa to và dông ở 7 tỉnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/7/2026

Từ nay đến ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Ngày 27/7, miền Bắc mưa lớn ở nhiều nơi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, sáng 27/7, Tây Bắc Bộ, TP Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

"Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7 ở khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến 50-120mm, cục bộ trên 250mm", cơ quan khí tượng thông tin.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng trong ngày 27/7, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, trong đó, các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/7/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, phía Nam 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung ở phía Nam. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa dồn vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.