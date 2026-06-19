Nghi phạm xả súng giết người bị truy nã xuất hiện gần đội tuyển Anh

(VTC News) -

Theo thông báo từ cảnh sát Mỹ, họ đang truy lùng Oscar Sanchez-Munoz - kẻ đã đâm một tài xế xe công nghệ Uber khi đang chờ người hâm mộ đi xem trận đấu của Argentina. Munoz được mô tả là "rất nguy hiểm" và sở hữu vũ khí.

Cách đây ít ngày, cảnh sát cho biết đã nhận được thông báo về 4 vụ nổ súng. Trong đó, vụ việc diễn ra tại lộ Prospect chỉ cách làng bóng đá Swope - nơi đội tuyển Anh tập luyện khoảng 15 phút lái xe. Ngay sau đó, Tam Sư được cảnh sát hộ tống từ khách sạn đến sân tập - nơi bị xem là kém an toàn hơn.

Đội tuyển Anh tập luyện tại Kansas. (Ảnh: Reuters)

Tên tội phạm 22 tuổi được cho là đang trốn trong một ngôi nhà ở Independence - nơi có giao tranh với cảnh sát và một vụ cháy đã diễn ra.

"Chúng tôi có rất nhiều cơ quan thực thi pháp luật ở Kansas để đảm bảo an ninh cho thành phố và các sự kiện World Cup. Đó là một trong những lý do chúng tôi huy động nhiều lực lượng thực thi pháp luật từ bên ngoài, để có thể đảm bảo an ninh cho các sự kiện đó và đảm bảo đủ số lượng cảnh sát để duy trì trật tự trong thành phố", Cảnh sát trưởng Stacey Graves cho biết.

Đội tuyển Anh có lẽ tập thể kém may mắn bậc nhất ở World Cup 2026. Ngay khi vừa di chuyển từ Florida đến Kansas, đội tuyển Anh bị kẻ trộm lấy đi nhiều vật dụng tập luyện và giày, găng tay của các cầu thủ. Ngoài ra, đồ lưu niệm, áo di chuyển và áo đấu cũng mất và đã được thu hồi lại sau đó không lâu.

Cuối tuần qua, nhiều cầu thủ Anh được yêu cầu không ra sân tập luyện khi một cơn bão được dự báo sẽ ập vào Kansas.

Dẫu gặp trục trặc trong quá trình chuẩn bị trên đất Mỹ, đội tuyển Anh vẫn giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Croatia. Thầy trò huấn luyện viên Tuchel chơi ấn tượng và mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ về giấc mơ vô địch World Cup 2026.