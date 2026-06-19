Tin xe 19/6: Chevrolet nâng cấp Silverado

(VTC News) -

Chevrolet Silverado 2027 có hai động cơ V8 hoàn toàn mới

Chevrolet đã giới thiệu phiên bản Silverado 2027 với điểm nhấn đáng chú ý là hai động cơ V8 thế hệ mới dành cho dòng xe bán tải cỡ lớn này. Động thái được xem là bước nâng cấp quan trọng nhằm duy trì sức cạnh tranh của Silverado trong phân khúc bán tải tại thị trường Bắc Mỹ.

Chevrolet Silverado 1500 2027 được trang bị 2 động cơ hút khí tự nhiên hoàn toàn mới gồm V8 5.7L và V8 6.6L, thay thế cho các động cơ V8 5.3L và 6.2L trước đây. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì tùy chọn động cơ TurboMax 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.7L nâng cấp cùng máy dầu Duramax 3.0L quen thuộc.

Theo Chevrolet, cỗ máy V8, dung tích 6.6L mới của Silverado 1500 sở hữu mức công suất cao nhất trong phân khúc xe bán tải hạng nhẹ sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố các thông số về công suất và mô-men xoắn chính thức của động cơ này.

Silverado là một trong những dòng xe bán tải chủ lực của Chevrolet, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ lớn trong phân khúc. Vì vậy, việc bổ sung thế hệ động cơ V8 mới được xem là thay đổi mang tính chiến lược, nhất là khi thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang các hệ truyền động điện hóa.

Bên cạnh nâng cấp về động cơ, Silverado 2027 tiếp tục duy trì định hướng phục vụ nhóm khách hàng cần khả năng chuyên chở, kéo tải và vận hành đường dài. Sự xuất hiện của hai động cơ V8 mới cho thấy Chevrolet vẫn đặt niềm tin vào phân khúc bán tải sử dụng động cơ dung tích lớn, song song với quá trình điện hóa đang diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô.

Geely Emgrand i-HEV ra mắt giá rẻ sau kỷ lục tiết kiệm nhiên liệu

Geely vừa giới thiệu mẫu sedan hybrid Geely Emgrand iHEV, đồng thời công bố thành tích lập kỷ lục thế giới về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe mới trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm tới các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Emgrand iHEV sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành. Thành tích được Geely công bố cho thấy khả năng tối ưu hiệu suất của hệ thống hybrid trên mẫu sedan này.

Geely Emgrand i-HEV được phát triển dựa trên phiên bản động cơ xăng của Emgrand thế hệ thứ năm và sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun BMA Evo.

Xe dùng động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 82 kW (khoảng 110 mã lực). Động cơ kết hợp với hệ truyền động điện tích hợp “11 trong 1”, bao gồm hộp số DHT và mô-tơ điện có công suất tối đa 140 kW (khoảng 188 mã lực).

Emgrand i-HEV từng lập Kỷ lục Guinness Thế giới với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100 km trên tuyến cao tốc tại Hải Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chính thức của mẫu sedan Trung Quốc này là 3,83 lít/100 km.

Đáng chú ý, Emgrand i-HEV là mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) và không hỗ trợ sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Với lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp cùng giá bán cạnh tranh, mẫu sedan mới được kỳ vọng sẽ giúp Geely gia tăng sức hiện diện ở nhóm khách hàng tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa hiệu quả vận hành và chi phí sở hữu.