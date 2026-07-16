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Nghẹt thở nghe Bộ đội Cụ Hồ kể cứu người ở Venezuela
(VTC News) -
Thượng tá Trần Quốc Hương và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ về khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy từ hiện trường cứu hộ tại sau vụ động đất xảy ra tại Venezuela.
Cẩm Lai
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