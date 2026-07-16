Ngân hàng Woori Việt Nam cập nhật địa chỉ trụ sở chính

(VTC News) -

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 của Giấy phép sau sửa đổi, địa chỉ Trụ sở chính của Ngân hàng Woori Việt Nam đã được cập nhật thành: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính được thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tạo cơ sở để Ngân hàng Woori Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại và mang đến trải nghiệm thuận tiện, an toàn cho khách hàng.