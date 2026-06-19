Woori Bank cảnh báo 4 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất

(VTC News) -

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là mạo danh cơ quan, tổ chức như công an, tòa án, điện lực hoặc ngân hàng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc chuyển tiền với lý do “xác minh”, “điều tra”.

Bên cạnh đó, lừa đảo tình cảm cũng đang gia tăng khi các đối tượng tiếp cận qua mạng xã hội, tạo dựng lòng tin rồi viện lý do khó khăn tài chính để đề nghị chuyển tiền.

Ngoài ra, người dùng cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư vào các mô hình tài chính cam kết lợi nhuận cao bất thường. Một thủ đoạn khác là phát tán mã độc thông qua đường link hoặc tệp tin gửi qua email, tin nhắn nhằm đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân, Woori Bank khuyến nghị khách hàng không truy cập đường link lạ, chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản cho bất kỳ ai.

Đồng thời, khách hàng nên thường xuyên cập nhật các cảnh báo từ kênh thông tin chính thức của Woori Bank để giao dịch an toàn hơn trên môi trường số.