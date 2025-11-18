Woori Bank Việt Nam sẻ chia qua 'Bếp yêu thương Woori Care'

(VTC News) -

Ngày 17/11, các nhân viên tình nguyện Woori Bank Việt Nam đã cùng nhau đến Quán cơm từ thiện Yên Vui (Đống Đa, Hà Nội) để thực hiện chương trình thiện nguyện “Bếp Yêu Thương Woori Care.”

Quán Yên Vui, do Quỹ Bông Sen sáng lập, là mô hình thiện nguyện mang đến những bữa ăn cho người lao động nghèo, người khuyết tật và những mảnh đời kém may mắn. Mỗi ngày, quán phục vụ hàng trăm suất ăn chỉ với 1.000 đồng, nhưng luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và phục vụ tận tâm.

Trong chương trình lần này, các tình nguyện viên Woori Bank, gồm cả người Hàn và người Việt, trực tiếp tham gia nấu ăn, phục vụ và dọn dẹp. Ngân hàng tài trợ toàn bộ chi phí vận hành trong ngày và trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn và gia vị, với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng, góp phần duy trì hoạt động của Quán Yên Vui.

Hơn 250 suất bò sốt vang, bánh mì và khoai lang kén được chuẩn bị chỉn chu, phục vụ tận tay những cô bác, cụ già và người khuyết tật. Sau buổi thiện nguyện, ai nấy đều ấm lòng khi được cùng đồng nghiệp gói ghém yêu thương trong từng suất ăn và trao đi niềm vui giản dị cho những người khó khăn.

Thông qua “Bếp Yêu Thương Woori Care”, Woori Bank tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, nơi mỗi nhân viên không chỉ làm việc bằng trí tuệ, mà còn bằng trái tim biết sẻ chia với cộng đồng.