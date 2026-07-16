Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của EuroCham đạt 79,7 điểm trong quý II/2026, tăng 7 điểm so với quý trước và chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm.

Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh môi trường kinh doanh quốc tế còn nhiều khó khăn.

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Bất chấp những biến động của thương mại và địa chính trị toàn cầu, Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II/2026 của EuroCham tăng từ 72,7 lên 79,7 điểm, tiệm cận mức cao nhất trong bảy năm. Kết quả cho thấy niềm tin đầu tư của doanh nghiệp châu Âu tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn tại Đông Nam Á.

Khảo sát do EuroCham phối hợp với DXL Research & Consulting thực hiện không chỉ đo lường niềm tin kinh doanh mà còn đánh giá tác động của biến động địa chính trị, thương mại toàn cầu, cải cách hành chính và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert, kết quả khảo sát phản ánh khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Dù nửa đầu năm 2026 đối mặt nhiều bất ổn, các doanh nghiệp thành viên vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng nhờ khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Khảo sát cho thấy 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh trong quý II tích cực, trong khi 69% kỳ vọng môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới, tăng 11 điểm phần trăm so với quý trước.

Có 36% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng; 32% có thêm đơn hàng và hợp đồng mới; 24% cho biết sức mua trong nước phục hồi rõ rệt. Theo ông Xavier Depouilly, Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting, niềm tin đã cải thiện ở tất cả các lĩnh vực, trong đó Du lịch - Khách sạn đạt 90,4 điểm, còn Nông nghiệp - Thực phẩm cũng ghi nhận mức tăng tích cực nhờ sức mua trong và ngoài nước khả quan, cùng với đầu tư công và đầu tư tư nhân tiếp tục mở rộng.

Theo ông Bruno Jaspaert, kết quả BCI phản ánh bức tranh kinh tế tích cực của Việt Nam khi GDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,18%. Cùng với việc Việt Nam xếp thứ 27 trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh thế giới của IMD và dự kiến được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng hai vào tháng 9/2026, những yếu tố này tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Khảo sát cũng cho thấy 54% doanh nghiệp hiện coi Việt Nam là thị trường chiến lược và cứ điểm hoạt động cốt lõi, trong khi 18% xem Việt Nam là động lực tăng trưởng quan trọng. Theo EuroCham, điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư châu Âu vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Khoảng 1/3 doanh nghiệp EuroCham khảo sát cho biết thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai dự án; 29% phải dành thêm nguồn lực xử lý hồ sơ, còn 27% cho rằng hệ thống quy định phức tạp làm giảm năng lực cạnh tranh

Cải cách hành chính vẫn là rào cản cần tháo gỡ

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, EuroCham cho rằng cải cách hành chính vẫn là điều kiện quan trọng để chuyển niềm tin của doanh nghiệp thành các dự án đầu tư mới.

Có 53% doanh nghiệp cho biết thủ tục hành chính chậm, việc thực thi chính sách thiếu nhất quán và quản lý thuế chưa minh bạch vẫn là những rào cản lớn đối với kế hoạch mở rộng đầu tư. Khoảng một phần ba doanh nghiệp cho biết thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai dự án; 29% phải dành thêm nguồn lực xử lý hồ sơ, còn 27% đánh giá hệ thống quy định phức tạp làm giảm năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, 38% doanh nghiệp coi thiếu hụt nguồn nhân lực là một trong ba thách thức lớn nhất, trong khi các yêu cầu về chứng nhận, kiểm nghiệm và tiêu chuẩn sản phẩm ngày càng phức tạp.

Đối với quyền sở hữu trí tuệ, 32% doanh nghiệp từng gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc thực thi quyền, chủ yếu do thủ tục hành chính kéo dài và cơ chế giải quyết tranh chấp chưa hiệu quả. EuroCham đánh giá cao các cải cách của Chính phủ trong năm 2026 nhằm hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường chống hàng giả, xâm phạm nhãn hiệu, song cho rằng hiệu quả cần được kiểm chứng bằng quá trình thực thi nhất quán.

Khảo sát cũng cho thấy 46% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị. Chi phí logistics tăng là khó khăn lớn nhất với 78% doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tiếp theo là chi phí năng lượng và nhiên liệu (76%). Hơn một nửa doanh nghiệp đã kéo dài thời gian dự phòng trong chuỗi cung ứng để ứng phó với rủi ro, trong đó 25% phải tăng thêm trên hai tuần.

Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn nhìn thấy cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Theo EuroCham, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp luật và bảo đảm thực thi chính sách nhất quán sẽ là chìa khóa để chuyển hóa niềm tin của doanh nghiệp thành các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai, BCI không chỉ phản ánh tâm lý doanh nghiệp mà đã trở thành chỉ báo quan trọng về môi trường đầu tư. Niềm tin của nhà đầu tư sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, các dự án đầu tư mới và tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.