Kết quả xổ số An Giang hôm nay 16/7/2026 - XSAG 16/7

Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 16/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 16/7/2026 - Xổ số An Giang thứ 5 ngày 16/7/2026

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- XSAG 9/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 9/7/2026 có giải đặc biệt là 622936 và các hạng giải khác như sau:

XSAG 9/7, kết quả xổ số An Giang ngày 9/7/2026.

- XSAG 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng như sau:

XSAG 2/7, kết quả xổ số An Giang ngày 2/7/2026.

- XSAG 25/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 25/6/2026 như sau:

XSAG 25/6, kết quả xổ số An Giang ngày 25/6/2026.

- XSAG 18/6/2026

Kết quả xổ số An Giang ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 534092 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 18/6, kết quả xổ số An Giang ngày 18/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 16/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.