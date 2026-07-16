Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 16/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 16/7. Kết quả XSMN hôm nay 16/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 16/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 16/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Lịch quay sẽ do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Các đài như là: Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ tiến hành mở thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay số sẽ được tổ chức bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ là nơi quay số trúng thưởng.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng do Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Người chơi sẽ theo dõi kết quả từ các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Có 3 đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG) sẽ thực hiện quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 09 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt.

- Giải khuyến khích: Gồm 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 01 chữ số ở các vị trí còn lại (không bao gồm chữ số đầu tiên) so với giải Đặc biệt.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Một tờ vé chỉ được xác nhận trúng thưởng khi do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có đầy đủ thông tin của đúng kỳ mở thưởng và dãy số trên vé trùng với kết quả của một trong các hạng giải đã công bố.

Ngoài điều kiện về kết quả, tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Người trúng cũng cần hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, nếu quá thời gian này vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

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