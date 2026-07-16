Phường Kinh Bắc triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công dịp 27/7

(VTC News) -

Chiều 15/7, UBND phường Kinh Bắc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đồng thời triển khai kế hoạch khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, phường Kinh Bắc sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Các hoạt động trọng tâm gồm tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; chăm sóc, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 600 người có công, đối tượng chính sách vào ngày 20/7/2026 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Kinh Bắc.

Người tham gia sẽ được khám tổng quát, sàng lọc các bệnh lý phổ biến, thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim và được cấp thuốc miễn phí theo chỉ định.