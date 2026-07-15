Phường Kinh Bắc chuẩn bị lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Chiều 13/7, UBND phường Kinh Bắc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các Tổ dân phố có nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và các cấp về triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", thời gian qua, UBND phường Kinh Bắc đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, ngày 4/7/2026, địa phương đã phối hợp tổ chức thu nhận gần 160 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác đối sánh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ngày 16/7/2026, các đơn vị chuyên môn sẽ tiến hành lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Long và nghĩa trang liệt sĩ Vạn An. Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được phục vụ công tác giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, việc lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực nhằm giúp các gia đình sớm tìm lại danh tính người thân, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhiều thế hệ.

Để việc lấy mẫu diễn ra an toàn, đúng quy trình và đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND phường giao Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt phục vụ giám định ADN.

Công an phường được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình lấy mẫu; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực nghĩa trang, đồng thời hạn chế việc quay phim, chụp ảnh nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và đúng quy định.

Bên cạnh đó, trạm y tế phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học và vệ sinh môi trường trong quá trình lấy mẫu. Phòng Văn hóa – Xã hội cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của chiến dịch.

UBND phường cũng giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tham gia hỗ trợ công tác lấy, bàn giao mẫu sinh phẩm; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Các tổ dân phố có nghĩa trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện hậu cần, góp phần bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ diễn ra đúng tiến độ, an toàn và đạt hiệu quả cao.