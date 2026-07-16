(VTC News) -

Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những đại lộ rực rỡ ánh đèn, tháp Eiffel lung linh hay vẻ đẹp lãng mạn khi màn đêm buông xuống. Vì thế, không ít người cho rằng biệt danh "Kinh đô ánh sáng" bắt nguồn từ khung cảnh huyền ảo ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của câu chuyện.

Vì sao Paris được gọi là kinh đô ánh sáng?

Theo Bách khoa toàn thư Britannica, một trong những cách lý giải phổ biến về biệt danh "Kinh đô ánh sáng" gắn với vai trò của Paris trong thời kỳ Khai sáng (thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII). Khi đó, thành phố quy tụ nhiều trường đại học, thư viện và các salon của giới trí thức.

Paris cũng là nơi sinh sống hoặc hoạt động của nhiều nhà tư tưởng tiêu biểu như Voltaire, Jean-Jacques Rousseau và Denis Diderot. Các hoạt động học thuật cùng không khí tranh luận sôi nổi đã góp phần củng cố vị thế của Paris như một trong những trung tâm đời sống trí thức quan trọng của châu Âu. Vì vậy, "ánh sáng" trong biệt danh của Paris trước hết được hiểu là biểu tượng của tri thức, tư tưởng tiến bộ và tinh thần Khai sáng.

Sau thời kỳ Khai sáng, Paris tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật của thế giới. Claude Monet và Pierre-Auguste Renoir là những gương mặt tiêu biểu của trường phái Ấn tượng gắn với Paris, trong khi Pablo Picasso lựa chọn thành phố này để phát triển phần lớn sự nghiệp nghệ thuật.

Cùng thời kỳ đó, Ernest Hemingway và nhiều nhà văn thuộc "Thế hệ mất mát" (Lost Generation) cũng chọn Paris làm nơi sinh sống, sáng tác và giao lưu với giới văn nghệ sĩ. Sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn qua nhiều thế hệ tiếp tục bồi đắp hình ảnh Paris như một thành phố của tri thức, văn hóa và sáng tạo.

Paris rực rỡ ánh đèn khi màn đêm buông xuống. (Ảnh: Smithsonian Magazine)

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, biệt danh "Kinh đô ánh sáng" còn được lý giải theo nghĩa đen. Trước khi có đèn điện, vua Louis XIV (1638 - 1715) ra lệnh thắp sáng các con phố bằng những chiếc đèn lồng và đuốc để giảm thiểu tội phạm, biến Paris thành một trong những thành phố an toàn và rực rỡ nhất châu Âu về đêm. Đến năm 1825, việc ứng dụng đèn đường chạy bằng khí đốt tiếp tục nâng tầm diện mạo đô thị.

Tóm lại, Paris là một trong những đô thị tiên phong ở châu Âu phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng, từ đèn lồng thắp nến, đèn khí cho đến đèn điện. Những cải tiến này không chỉ giúp các tuyến phố sáng hơn, nâng cao an ninh mà còn góp phần tạo nên diện mạo rực rỡ và đời sống về đêm đặc trưng của thành phố.

Những biệt danh khác của Paris

Bên cạnh "Kinh đô ánh sáng", Paris còn được biết đến với nhiều biệt danh khác, phản ánh những nét đặc trưng của thành phố.

"Thành phố tình yêu" là tên gọi quen thuộc nhất. Với những con đường lát đá cổ kính, các quán cà phê ven phố, dòng sông Seine thơ mộng cùng những địa danh nổi tiếng như tháp Eiffel, đồi Montmartre hay cây cầu khóa tình yêu Pont des Arts, Paris từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của các cặp đôi và là bối cảnh của nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh lãng mạn.

Paris cũng được mệnh danh là "Kinh đô thời trang" nhờ vai trò trung tâm của ngành thời trang thế giới. Thành phố là nơi tổ chức Tuần lễ thời trang Paris, đồng thời gắn liền với nhiều tên tuổi lớn như Coco Chanel, Yves Saint Laurent và Christian Dior.

Trong lĩnh vực văn hóa, Paris được gọi là "Thành phố nghệ thuật" bởi đây là nơi hội tụ nhiều trường phái hội họa, từng gắn bó với các danh họa như Pablo Picasso và Claude Monet, đồng thời sở hữu những bảo tàng nổi tiếng như Louvre và d'Orsay.

Paris còn được biết đến là "Thành phố của những di tích" với các công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Khải Hoàn Môn và Vương cung thánh đường Sacré-Cœur. Bên cạnh đó, hệ thống hàng chục cây cầu bắc qua sông Seine cũng mang đến cho Paris biệt danh "Thành phố của những cây cầu", góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của thủ đô nước Pháp.