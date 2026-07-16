Nhan sắc Hoa hậu Yến Nhi sau 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam

Trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, 30 thí sinh cùng dàn nam vương, hoa hậu có dịp xuất hiện trên sàn diễn Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) Season 15. Đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập "The Reverie" của NTK Mai Phương Trang, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm của đêm diễn.
Đương kim Miss Grand Vietnam xuất hiện trong thiết kế nổi bật nhất bộ sưu tập. Cô diện thiết kế đính kết ánh bạc lấp lánh cùng phần khăn trùm đầu cầu kỳ. Kiểu makeup sắc sảo kết hợp thần thái lạnh lùng giúp người đẹp trông chẳng khác nào một nữ thần bước ra từ thần thoại.
Sau gần 1 năm đăng quang Miss Grand Vietnam, Yến Nhi có sự "lột xác" hoàn toàn từ sắc vóc cho tới thần thái. Chỉ còn 2 tuần nữa, nàng hậu sẽ kết thúc nhiệm kỳ để trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Ngoài Yến Nhi, bộ sưu tập còn quy tụ thêm 4 Á hậu cùng 15 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tham gia trình diễn.
Mở màn là màn xuất hiện đồng thời của Hera Ngọc Hằng, Thu Ngân, Thu Trà và Thu Hiền trong vai trò first face. Bốn người đẹp bước ra từ hai cánh gà, tạo nên đội hình đối xứng trước khi hòa vào dòng chuyển động của các thí sinh trên sàn catwalk.
Các thiết kế của Mai Phương Trang sử dụng nhiều chất liệu xuyên thấu, đính kết thủ công cùng những đường cắt mềm mại, tôn lên vẻ nữ tính và sự uyển chuyển trong từng bước đi.
Gam vàng champagne, ánh kim cùng các sắc nude được khai thác xuyên suốt, tạo cảm giác như những tia nắng cuối ngày phủ lên cánh đồng lúa.
Nhà thiết kế Mai Phương Trang không chỉ muốn giới thiệu một bộ sưu tập mới mà còn khẳng định khát vọng đưa thời trang dạ hội Việt Nam vươn xa trên bản đồ thời trang quốc tế.
Mỗi thiết kế là tuyên ngôn về sự sáng tạo, bản lĩnh và niềm tự hào của thời trang Việt, góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc đến với bạn bè thế giới.
Khép lại bộ sưu tập, Hera Ngọc Hằng, Thu Ngân, Thu Trà, Thu Hiền, Yến Nhi cùng NTK Mai Phương Trang tạo nên màn kết đầy ấn tượng.