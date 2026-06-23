Nhan sắc nữ trung úy 25 tuổi gây sốt ở Miss Grand Vietnam 2026

"Từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật và luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân để theo đuổi ước mơ. Quá trình học tập và công tác trong môi trường nghệ thuật Quân đội giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm. Là chiến sĩ, nghệ sĩ, tôi đến với cuộc thi không chỉ để thử thách bản thân mà còn mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Tôi hy vọng có cơ hội được học hỏi, trưởng thành hơn trên hành trình này, đồng thời sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để góp phần thực hiện những hoạt động cộng đồng ý nghĩa", Cẩm Nhi cho biết.