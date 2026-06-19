Bị Hương Giang chấm 5 điểm, Pháo có màn ứng xử gây bão tại Miss Grand Vietnam

(VTC News) -

Xuất hiện tại vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026, Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ gây chú ý với màn catwalk và hô tên đầy tự tin, nữ rapper còn ghi điểm nhờ khả năng ứng biến trước những câu hỏi từ ban giám khảo.

Trong phần giao lưu, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ đưa ra tình huống giả định: "Nếu chị chấm em 5 điểm thì sao?".

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Pháo lập tức đáp: "Nếu chị chấm 5 điểm tức là em còn có cơ hội lọt vào Top 3. Em xin vía từ chị Hương Giang".

Màn ứng xử thông minh của Pháo tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam. (Video: World Press)

Câu trả lời duyên dáng khiến cả khán phòng bật cười. Nhiều khán giả cũng nhanh chóng liên tưởng đến câu chuyện của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars khi người đẹp từng bị giám khảo Lupita Jones chấm 5 điểm ở một phần thi nhưng vẫn giành ngôi vị Á hậu 2.

Không dừng lại ở đó, Hương Giang tiếp tục nhắc tới nhận xét đang được lan truyền trên mạng xã hội rằng: "Pháo thi Miss Grand Vietnam là Top 5 còn lại 4 suất".

Trước ý kiến này, nữ rapper cho rằng việc một người đã có danh tiếng tham gia cuộc thi sắc đẹp có thể là lợi thế nhưng cũng có thể trở thành áp lực.

"Điểm cộng hay điểm trừ là tùy thuộc vào mỗi người đánh giá. Có thể là điểm cộng với người này nhưng lại là điểm trừ với người khác", cô nói. Pháo cho biết điều khiến cô tự tin không nằm ở sự nổi tiếng mà ở việc dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

"Mình có thể ở nhà, đi hát, làm diễn viên... Nhưng cuối cùng, mình lại bước ra khỏi cảm giác sung sướng đó, để lần nữa trải nghiệm cảm giác hồi hộp. Em nghĩ đây cũng là một điều đáng để tuyên dương”, người đẹp chia sẻ.

Màn đối đáp của Pháo nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đánh giá nữ rapper sở hữu khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh và sự tự tin cần thiết để tham gia một cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, việc Pháo ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 từng gây bất ngờ lớn. Từ một rapper nổi tiếng với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới, nơi thí sinh không chỉ được đánh giá về ngoại hình mà còn ở kỹ năng trình diễn, ứng xử và khả năng truyền cảm hứng.

Pháo nhận được nhiều sự chú ý khi dự thi Miss Grand Vietnam.

Chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi, Pháo cho biết cô không muốn sau này phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm.

"Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn", nữ rapper nói.

Pháo sinh năm 2003 tại Tuyên Quang, nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit "2 phút hơn", trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử “Nữ ca sĩ của năm” năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ ơi.