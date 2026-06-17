Nhan sắc nữ BTV VTV đang được chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Mới đây, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 công bố Phạm Thị Ngọc Quỳnh là một trong những thí sinh chính thức của cuộc thi.
Người đẹp sinh năm 1998, hiện là biên tập viên thể thao của VTV và từng đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng gương mặt thanh tú, Ngọc Quỳnh được nhiều khán giả biết đến qua các bản tin thể thao trên sóng truyền hình quốc gia.
Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như Nóng cùng World Cup, Đối thoại với chính mình và các bản tin thể thao của VTV.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, người đẹp quê Hải Dương còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Cô là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và có chứng chỉ IELTS 7.0. Trước đó, Ngọc Quỳnh nhiều lần đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh ở bậc THCS và THPT.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lựa chọn theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, MC song ngữ trước khi bén duyên với nghề biên tập viên truyền hình.
Khả năng ngoại ngữ tốt cũng là một trong những lợi thế giúp người đẹp ghi dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp.
Năm 2024, Phạm Thị Ngọc Quỳnh vượt qua hàng chục thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Trong đêm chung kết, cô là thí sinh hiếm hoi thể hiện phần thi ứng xử bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời giành thêm danh hiệu Người đẹp Áo dài.
Tại Miss Grand Vietnam 2026, Ngọc Quỳnh cho biết cô muốn tiếp tục thử thách bản thân ở một đấu trường nhan sắc mới sau những dấu mốc đáng nhớ trong học tập, công việc và cuộc sống.
"Từ sinh viên Ngoại thương, trở thành nhà sáng tạo nội dung, MC, biên tập viên thể thao rồi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam, tôi luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực thay vì giới hạn bản thân trong một định nghĩa cố định", cô chia sẻ.
Người đẹp khẳng định sẽ bước vào cuộc thi với tinh thần của một "chiến binh", sẵn sàng chinh phục những thử thách mới và vượt qua giới hạn của chính mình.