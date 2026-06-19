Game di động của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về lượt tải, AI mở ra cuộc đua mới

(VTC News) -

Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về game di động

Theo thông tin được chia sẻ tại U/Day Hanoi 2026, chỉ riêng trong năm 2025, các studio Việt Nam đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới và đạt 4,9 tỷ lượt tải trên toàn cầu, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động.

Đây cũng là một trong những lĩnh vực xuất khẩu nội dung số thành công nhất của Việt Nam, phản ánh năng lực ngày càng lớn của cộng đồng nhà phát triển trong nước.

Ông Miseok Song, Giám đốc Bộ phận Giải trí khu vực Hàn Quốc và Đông Nam Á tại Unity - một nền tảng phát triển phần mềm và game phổ biến hàng đầu thế giới, nhận định thị trường trò chơi điện tử không chỉ tăng trưởng về khối lượng mà còn về giá trị với lợi nhuận tốt hơn.

Khi quy mô thị trường mở rộng, bài toán đặt ra không còn đơn thuần là tạo ra nhiều trò chơi hơn. Thay vào đó, các doanh nghiệp đang chuyển hướng sang phát triển những sản phẩm có chất lượng cao hơn, tăng khả năng giữ chân người chơi và xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững.

Ông Miseok Song, Giám đốc Bộ phận Giải trí khu vực Hàn Quốc và Đông Nam Á tại Unity, phát biểu tại U/Day Hanoi 2026. (Ảnh: Unity)

Xu hướng này cũng thể hiện rõ qua sự thay đổi trong chiến lược kiếm tiền. Theo báo cáo Vietnam Mobile Gaming Year-in-Review 2025 của Gamota, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, 73% studio Việt Nam đã chuyển từ mô hình phụ thuộc vào quảng cáo sang kết hợp giữa quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng.

AI trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các studio

Một trong những chủ đề nổi bật tại U/Day Hanoi 2026 là sự xuất hiện ngày càng sâu rộng của AI trong quy trình phát triển game.

Thay vì thay thế con người, AI được định hướng như một trợ lý giúp giảm bớt các tác vụ lặp đi lặp lại, từ đó cho phép đội ngũ phát triển tập trung nhiều hơn vào sáng tạo nội dung và nâng cao trải nghiệm người chơi.

Người tham dự trải nghiệm cách AI hỗ trợ tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm game. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Unity giới thiệu Unity AI - công cụ đang ở giai đoạn beta và được tích hợp trực tiếp vào Unity Editor dành cho các nhà phát triển sử dụng Unity 6 trở lên. Giải pháp này được xây dựng dựa trên bối cảnh thực tế của quá trình làm game, từ cấu trúc dự án đến các vòng lặp sáng tạo.

Theo Unity Game Development Report 2026, 73% studio được khảo sát cho biết AI giúp cải thiện hiệu suất làm việc, trong khi 62% đánh giá AI hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định.

Cơ hội lớn nhưng cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt

U/Day Hanoi 2026 diễn ra với chủ đề "Develop, Deploy & Grow", tập trung vào toàn bộ vòng đời phát triển game, từ khâu xây dựng sản phẩm, triển khai đa nền tảng cho đến chiến lược tăng trưởng và tối ưu doanh thu.

Trong đó, Unity nhấn mạnh khả năng hỗ trợ các studio tiếp cận người chơi trên nhiều nền tảng khác nhau như di động, máy tính, web, console và các thiết bị thực tế mở rộng (XR).

Hiện nay, Unity cho biết hơn 70% trong số 1.000 tựa game di động dẫn đầu thế giới được phát triển trên nền tảng của mình. Các ứng dụng được xây dựng bằng nền tảng này cũng đang tiếp cận hơn 3 tỷ thiết bị hoạt động hàng tháng trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường game toàn cầu được ước tính đạt quy mô khoảng 210 tỷ USD, các studio Việt Nam được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Công nghệ AI tạo ra cơ hội mới cho nhiều studio game phát triển nhanh chóng. (Ảnh: Unity)

Tại sự kiện, đại diện từ studio tại Việt Nam như Lihuhu Games và Falcon Game cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình vận hành sản phẩm.

Lihuhu Games cho biết các định dạng quảng cáo mới như MREC, quảng cáo tự nhiên, quảng cáo trong game và quảng cáo âm thanh đang mở ra những nguồn doanh thu mới bên cạnh quảng cáo hiển thị truyền thống.

Trong khi đó, Falcon Game Studio tập trung vào bài toán thu hút người dùng và tăng trưởng bền vững khi các kênh quảng bá truyền thống ngày càng cạnh tranh hơn.

Những chia sẻ này cho thấy ngành game Việt Nam đang dần trưởng thành, chuyển từ tư duy phát triển sản phẩm đơn lẻ sang vận hành theo hướng một doanh nghiệp công nghệ toàn diện, nơi AI, dữ liệu và khả năng phân phối toàn cầu trở thành những yếu tố quyết định thành công.