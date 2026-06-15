Ả Rập Xê Út mua kính 10 triệu đồng giúp thủ môn 'tăng chỉ số' như trong game

(VTC News) -

Theo A Bola, đội tuyển Ả Rập Xê Út sử dụng công nghệ hiện đại để chuẩn bị cho World Cup 2026. Trong buổi tập diễn ra ngày 13/6 tại sân vận động Q2 ở thành phố Austin (Mỹ), các thủ môn của đội đã tập luyện với loại kính nhấp nháy đặc biệt. Giá của thiết bị dao động từ 300 đến 400 USD (khoảng 8 đến hơn 10 triệu đồng) đối với các phiên bản tầm trung, trong khi những mẫu cao cấp có thể đắt hơn đáng kể.

Các thủ môn Mohammed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Ahmed Al-Kassar, Abdul Rahman Al-Sanbi và Abdul Quddus Atiah đều sử dụng thiết bị này. Đó là những chiếc kính màu đen có kích thước lớn hơn so với kính thông thường. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, thiết bị này có thể hỗ trợ các thủ môn trong việc phản xạ bắt bóng - chi tiết làm liên tưởng tới các trò chơi điện tử bóng đá khi người chơi có thể mua vật phẩm để tăng chỉ số cho cầu thủ.

Công nghệ này hoạt động nhờ các thấu kính tinh thể lỏng (LCD) liên tục nhấp nháy với tần suất thay đổi, tạo ra hiện tượng gián đoạn thị giác trong thời gian ngắn. Mục đích là buộc não bộ phải xử lý thông tin hình ảnh nhanh hơn, từ đó nâng cao khả năng phán đoán và tập trung vào những chi tiết quan trọng như chuyển động hay góc sút của đối phương.

Thủ môn Ả Rập Xê Út đeo loại kính nhấp nháy đặc biệt trong buổi tập trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: Saudi Arabian Football Federation)

Theo nhà sản xuất, sau khi tập luyện với loại kính này, các vận động viên thường có cảm giác quỹ đạo của quả bóng trở nên chậm và rõ ràng hơn. Điều đó giúp cải thiện thời gian phản xạ, khả năng phối hợp giữa mắt và tay, đồng thời hỗ trợ việc đưa ra quyết định trong những tình huống quan trọng như cản phá phạt đền hoặc xử lý các pha bóng bổng.

Việc sử dụng loại kính này không phải điều mới mẻ trong thể thao chuyên nghiệp. Nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và các đội tuyển quốc gia đã áp dụng công nghệ này trong những năm gần đây. Thủ môn Thụy Sỹ Yann Sommer từng sử dụng loại kính tương tự trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2020.

Các nghiên cứu thực tế cũng ghi nhận những cải thiện đáng kể về tốc độ xử lý hình ảnh và khả năng ra quyết định dưới áp lực đối với những vận động viên thường xuyên sử dụng thiết bị. Không chỉ xuất hiện trong bóng đá, loại kính này còn được dùng phổ biến ở các môn thể thao khác như bóng chày và bóng rổ.

Tại World Cup 2026, Ả Rập Xê Út nằm cùng bảng H với Tây Ban Nha, Uruguay và Cape Verde. Đội bóng Tây Á sẽ gặp Uruguay vào ngày 16/6, sau đó lần lượt chạm trán Tây Ban Nha và Cape Verde.