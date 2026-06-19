Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn bị tai nạn ở Hạ Long

(VTC News) -

Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

7 giờ giám sát đặc biệt và quyết định phẫu thuật khẩn cấp

Theo thông tin từ bệnh viện, nữ du khách 46 tuổi (quốc tịch Hàn Quốc) nhập viện lúc 11h30 buổi trưa, trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông khi đang đi du lịch. Bệnh nhân có biểu hiện đau dữ dội vùng bụng, ngực và vai trái.

Ngay sau tiếp nhận, quy trình cấp cứu đa chuyên khoa tại bệnh viện được kích hoạt. Kết quả chụp CT toàn thân ghi nhận bệnh nhân bị đa chấn thương, với tổn thương phức tạp gồm chấn thương bụng kín gây chảy máu trong ổ bụng do vỡ lách, đụng dập ruột non, chấn thương ngực kín và chấn thương vùng vai trái.

Nữ du khách hồi phục tích cực trong niềm vui của bác sĩ và gia đình.

Theo TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - thách thức lớn nhất của vỡ lá lách là diễn tiến âm thầm ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể vẫn tỉnh táo, huyết áp tạm thời ổn định, nhưng do lách là tạng xốp chứa lượng máu lớn, các mạch tổn thương có thể bùng phát chảy máu ồ ạt sau vài giờ, đẩy bệnh nhân vào tình trạng sốc mất máu cấp.

Do đó, thay vì chỉ định mổ mở ngay từ đầu, bệnh nhân được đưa vào chế độ giám sát đặc biệt. Trong suốt 7 giờ liên tục, các chỉ số sinh tồn được theo dõi từng phút qua hệ thống monitoring, kết hợp siêu âm tại giường và xét nghiệm máu lặp lại liên tục để đánh giá chính xác tốc độ xuất huyết.

Đến 19h tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện đau bụng tăng lên rõ rệt. Hình ảnh siêu âm kiểm tra ghi nhận lượng máu trong ổ bụng tăng nhanh - dấu hiệu cho thấy lách tiếp tục chảy máu và nguy cơ mất ổn định huyết động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Đây là thời điểm phải đưa ra quyết định rất nhanh. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể rơi vào sốc mất máu nguy hiểm đến tính mạng”, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng cho biết. Ê-kíp bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp ngay tại giường bệnh và đưa ra quyết định: Phẫu thuật cấp cứu tại chỗ để giữ lại "thời gian vàng", không chuyển tuyến.

Chọn hướng đi khó vì lợi ích dài lâu cho người bệnh

Theo bác sĩ Hùng, đối với các ca chấn thương lách thể nặng trước đây, phương án phổ biến là mổ mở cắt bỏ hoàn toàn lá lách để cầm máu nhanh nhất.

Tuy nhiên, lá lách đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch của cơ thể. Việc mất đi cơ quan này có thể khiến bệnh nhân đối mặt với tình trạng suy giảm miễn dịch và nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng sau này.

Nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống lâu dài cho nữ du khách, ê-kíp quyết định thực hiện phương án khó hơn: phẫu thuật nội soi xử lý tổn thương và bảo tồn tối đa lá lách cho người bệnh.

“Điểm thách thức là ổ bụng lúc này đã có máu tụ, trong khi tổn thương lách và ruột non đều cần được đánh giá chính xác trong thời gian ngắn. Phẫu thuật viên vừa phải kiểm soát chảy máu nhanh, vừa phải bảo tồn tối đa nhu mô lách còn lành”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tiêu hoá Vinmec Hạ Long trong một ca can thiệp phức tạp.

Dưới sự phối hợp của các bác sĩ thuộc Trung tâm Tiêu hóa, khoa Ngoại và Gây mê hồi sức, hệ thống nội soi phóng đại độ phân giải cao đã được đưa vào sử dụng. Công nghệ này cho phép ê-kíp nhìn xuyên qua các vùng máu tụ, định vị chính xác từng vết rách nhu mô lách và mức độ đụng dập ruột non.

Thay vì đường rạch dài dọc thành bụng của phương pháp mổ cũ, các phẫu thuật viên khéo léo điều khiển dụng cụ qua các lỗ trocar siêu nhỏ để khâu phục hồi tổn thương, giúp giảm tổn thương mô, hạn chế mất máu và giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Sau khi kiểm soát các điểm xuất huyết, ê-kíp tiến hành đánh giá lại toàn bộ ổ bụng nhằm loại trừ nguy cơ chảy máu tiến triển trước khi kết thúc ca mổ.

Sự kết hợp giữa tư duy bảo tồn và kỹ thuật ít xâm lấn đã mang lại kết quả vượt mong đợi: Lá lách của bệnh nhân được giữ lại nguyên vẹn, các chỉ số sinh tồn ổn định và không ghi nhận bất kỳ biến chứng hậu phẫu nào. Nữ du khách hồi phục tích cực, giảm đau rõ rệt và có thể vận động sớm dưới sự theo dõi của đội ngũ hồi sức.

Theo bác sĩ Hùng, trong cấp cứu chấn thương, “thời gian vàng” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ mất máu và biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Thành công của ca cấp cứu không chỉ khẳng định khả năng phản ứng nhanh và trình độ ngoại khoa chuyên sâu của đội ngũ chuyên môn tại Vinmec Hạ Long, mà còn định vị Hạ Long là điểm đến du lịch an toàn, với hệ thống y tế hiện đại, sẵn sàng ứng trực trước mọi tình huống khẩn cấp.