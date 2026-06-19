Lộ diện loại pin ô tô điện đi 1.000 km, chịu nhiệt tới 170°C

(VTC News) -

Viện Nghiên cứu thuộc Tập đoàn ô tô Dongfeng (Trung Quốc) vừa công bố lộ trình sản xuất hàng loạt và tích hợp hệ thống pin thể rắn thế hệ mới lên các dòng xe thương mại ngay trong nửa cuối năm 2026. Loại công nghệ lưu trữ năng lượng mới này sở hữu mật độ năng lượng đạt mức 350 Wh/kg, cho phép các phương tiện năng lượng mới vượt qua ngưỡng hành trình 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy.

Cụm pin thể rắn thế hệ mới sở hữu mật độ năng lượng cao của Dongfeng.

Khác biệt cốt lõi của công nghệ pin thể rắn so với hệ thống pin sử dụng chất điện phân dạng lỏng truyền thống nằm ở mức độ an toàn. Với việc thay thế hoàn toàn dung dịch điện phân lỏng bằng chất điện phân thể rắn, nguy cơ xảy ra hiện tượng cháy nổ hoặc quá nhiệt khi va chạm mạnh đã được giảm thiểu đáng kể.

Trong các bài thử nghiệm nghiêm ngặt, nhà sản xuất cho biết khối pin vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường ngay cả khi bị nén biến dạng tới 50% cấu trúc hình học. Đối với thử nghiệm giới hạn nhiệt độ, hệ thống pin không xảy ra hiện tượng bốc khói hay phát hỏa khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường có nhiệt độ lên tới 170°C.

Mẫu thử nghiệm pin thể rắn của Dongfeng trong điều kiện thời tiết lạnh giá tại Mạc Hà, Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Bên cạnh khả năng chịu nhiệt và chống biến dạng, loại pin này cũng chứng minh năng lực vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Kết quả thử nghiệm thực tế tại vùng Mạc Hà với mức nhiệt độ âm 30°C cho thấy, pin vẫn duy trì hiệu suất lưu trữ năng lượng đạt trên 74%, bảo đảm duy trì tổng quãng đường di chuyển vượt ngưỡng 1.000 km.

Ngoài ra, nhờ tối ưu hóa cấu trúc vật liệu mới, tổng trọng lượng của toàn bộ cụm pin đã giảm 30% so với thế hệ pin lithium-ion thông thường, giúp xe giảm tải trọng và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Đại diện phòng thí nghiệm pin thể rắn của Dongfeng cho biết, doanh nghiệp đã làm chủ hoàn toàn các công nghệ cốt lõi độc lập, trải dài từ khâu chế tạo điện cực, chất điện phân rắn cho đến quá trình tích hợp hoàn chỉnh vào các module (khối chức năng) pin trên xe ô tô. Hiện tại, một tổ hợp nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm quy mô lớn đã được thiết lập để chuẩn bị cho việc vận hành các dây chuyền lắp ráp thương mại.