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Triệt phá hơn 200 công ty 'ma' mua bán hơn 15.000 hóa đơn
(VTC News) -
Công an TP Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng.
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