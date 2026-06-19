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Triệt phá hơn 200 công ty 'ma' mua bán hơn 15.000 hóa đơn

(VTC News) -

Công an TP Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng.

VTC News
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