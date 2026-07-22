Phường Kinh Bắc đo đạc 66.000 thửa đất, số hóa dữ liệu đất đai

(VTC News) -

Chiều 21/7, UBND phường Kinh Bắc tổ chức hội nghị triển khai dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Dự án được thực hiện theo Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nNhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Theo kế hoạch, công tác đo đạc sẽ được triển khai từ tháng 7 và hoàn thành trước ngày 30/12/2026. Dự án sẽ tiến hành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khoảng 66.000 thửa đất, đồng thời rà soát, kê khai, đăng ký và hoàn thiện hồ sơ địa chính trên toàn địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, phục vụ công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục về đất đai.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ, xác định ranh giới thửa đất và phối hợp trong quá trình đo đạc, kê khai theo quy định.