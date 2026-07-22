(VTC News) -

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến qua nhiều tên gọi như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 9999. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất rất cao, vàng 24K có màu vàng ánh kim đậm, độ bóng tự nhiên nổi bật và luôn được đánh giá cao về giá trị.

Do chứa rất ít kim loại pha trộn nên vàng 24K có tính mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 24K không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có kiểu dáng phức tạp hoặc gắn đá quý.Thay vào đó, vàng 24K thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản, đầu tư hoặc làm quà tặng có giá trị.

Vàng 24K còn gọi là vàng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (22/7), giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,080 - 14,580 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,9 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua.

Bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.400.000 14.702.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.250.000 14.610.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.950.000 14.400.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.350.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.080.000 14.580.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.450.000 14.750.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.350.000 13.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.850.000 14.35.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.370.000 14.750.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.370.000 14.750.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.140.000 14.640.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.250.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.400.000 14.700.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.320.000 14.700.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.270.000 14.620.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.270.000 14.620.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.