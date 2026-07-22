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Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (22/7), giá vàng 24K tại PNJ và một số thương hiệu lớn được điều chỉnh tăng.

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến qua nhiều tên gọi như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 9999. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất rất cao, vàng 24K có màu vàng ánh kim đậm, độ bóng tự nhiên nổi bật và luôn được đánh giá cao về giá trị.

Do chứa rất ít kim loại pha trộn nên vàng 24K có tính mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 24K không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có kiểu dáng phức tạp hoặc gắn đá quý.Thay vào đó, vàng 24K thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản, đầu tư hoặc làm quà tặng có giá trị.

Vàng 24K còn gọi là vàng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 24K PNJ hôm nay 22/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (22/7), giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,080 - 14,580 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua. 

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,9 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/chỉ ở hai chiều mua - bán so với kết phiên hôm qua. 

Bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 22/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.400.000

14.702.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.250.000

14.610.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.950.000

14.400.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.080.000

14.580.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.450.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.350.000

13.550.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.850.000

14.35.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.370.000

14.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.370.000

14.750.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.370.000

14.750.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.140.000

14.640.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.250.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.090.000

14.590.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.400.000

14.700.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.320.000

14.700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.270.000

14.620.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9 

14.270.000

14.620.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

Hoàng Lan
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