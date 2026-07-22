Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế Q1 ở tuổi 22

Trong thời gian tới, em đặt mục tiêu tiếp tục phát triển chuyên môn về phân tích dữ liệu, đặc biệt với các bài toán liên quan đến vận hành và tối ưu doanh nghiệp. Song song với công việc, Huệ đang hoàn thiện các chứng chỉ ngoại ngữ để chuẩn bị cho kế hoạch du học trong tương lai. Về lâu dài, nữ sinh mong muốn theo đuổi lĩnh vực phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng (Supply Chain), tập trung vào các bài toán như tối ưu tồn kho, dự báo nhu cầu và nâng cao hiệu quả vận hành. Huệ cho rằng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và tạo ra tác động tích cực cho con người.