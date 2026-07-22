VinFast Kyo 'chào sân' khách hàng Việt: Xe điện chuẩn gu dân văn phòng đô thị

(VTC News) -

Thiết kế “nịnh” mắt, cốp đựng “cả thế giới”

Sáng 20/7, khu vực sảnh ngoài trời Landmark 81 (TP.HCM) thu hút đông khách hàng đến tham dự sự kiện ra mắt và trực tiếp trải nghiệm mẫu xe máy điện VinFast Kyo.

Ngay khi xuất hiện, diện mạo của VinFast Kyo đã khiến nhiều khách tham dự phải “wow”. Chị Hoàng Oanh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, điểm ấn tượng với chị là các đường cong mềm mại và phần đầu xe trang nhã giống như một chiếc xe hơi.

Khách hàng ấn tượng ngay lập tức với thiết kế thanh lịch của VinFast Kyo.

Bên cạnh đó, logo chữ V đặt chính giữa mang đầy tính nhận diện đối với mẫu xe Việt. Chị Oanh cũng cho rằng Kyo được thiết kế với kích thước đủ linh hoạt và đủ hữu dụng với không gian cốp xe đựng được “cả thế giới” (dung tích hơn 21 lít).

“Cốp xe chứa hai pin nhưng vẫn đủ chỗ cho túi xách đựng laptop và áo chống nắng, rất tiện cho dân văn phòng đi làm hằng ngày”, chị Oanh nhận xét.

Có mặt tại sự kiện để trực tiếp quan sát mẫu xe, reviewer Trí Đê cho rằng chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm giúp Kyo linh hoạt khi di chuyển trong phố.

“Thiết kế của Kyo rất “nuột” nhờ mặt nạ trước và hệ thống chiếu sáng được tinh chỉnh. Kích thước và trọng lượng là một điểm cộng phù hợp với người cần một chiếc xe dễ chống chân, dễ dắt và linh hoạt xoay trở mỗi khi kẹt xe ở TP.HCM”, anh Trí Đê nhấn mạnh.

Khách hàng tham gia sự kiện ra mắt hào hứng với cốp xe “siêu rộng” của VinFast Kyo.

Vận hành êm, công nghệ đủ đầy

Quãng đường lái thử không dài nhưng đủ để khách hàng cảm nhận độ mượt của tay ga và cảm giác lái. Sau trải nghiệm, chị Trần Minh Thu (phường Phú Nhuận) đánh giá cao “chất” vận hành ổn định của Kyo.

“Khi vặn ga, tôi thấy có phản hồi ngay lập tức nhưng không hề tạo cảm giác giật cục khiến chị em phụ nữ loạng choạng. Tôi cũng đặc biệt thích tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc của xe, thực sự quá thiết thực và phù hợp với những người sống ở chung cư như tôi”, chị Thu cho biết.

Tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm vận hành, reviewer Trí Đê cho rằng, động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000 W của Kyo giúp mẫu xe này có được sức kéo tức thì và tay ga nhạy bén. Anh cũng cho rằng, cách thức vận hành của Kyo cũng rất thân thiện với người dùng.

“Tốc độ tối đa 64 km/h và động cơ đặt ở bánh sau giúp Kyo vận hành ổn định, đủ sức chở hai người lớn, tăng tốc tốt khi cần vượt, không tạo cảm giác hụt sức”, anh Trí Đê phân tích.

Khả năng vận hành ổn định, êm ái khiến cả khách hàng nam và nữ “xiêu lòng” trước VinFast Kyo.

Không chỉ ấn tượng bởi chất lượng vận hành và cảm giác lái, nhiều khách hàng còn bị thuyết phục bởi danh sách các công nghệ tiên tiến trên xe. Anh Tuấn Anh (phường Thạnh Mỹ Tây) tỏ ra vô cùng tâm đắc với “menu” trang bị dồi dào trên VinFast Kyo như màn hình TFT, khóa thông minh Smart key, thiết lập vùng an toàn qua ứng dụng...

“Điểm tôi ưng nhất để chốt mua cho bà xã là tính năng định vị. Cài ứng dụng VinFast e-Scooter vào điện thoại là có thể định vị GPS tìm xe từ xa”, vị khách hàng nói.

VinFast Kyo đang có mức giá niêm yết 30 triệu đồng (thuê pin) hoặc 35,3 triệu đồng (kèm pin) cùng loạt ưu đãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe, hỗ trợ phí thuê pin lên tới 5% giá trị xe.

Ngoài ra, khách hàng đang sở hữu các dòng xe máy điện VinFast không yêu cầu bằng lái được hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua xe mới. Người mua đang sở hữu ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng. Như vậy, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu VinFast Kyo với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 25,9 triệu đồng.

Vẻ ngoài thanh lịch, khả năng vận hành thân thiện cùng loạt tiện ích thiết thực đã giúp VinFast Kyo nhanh chóng ghi điểm với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là những người tìm kiếm một phương tiện phù hợp cho nhịp sống đô thị. Cùng với mức giá vừa tầm và khả năng tiết kiệm chi phí đặc trưng của xe điện, mẫu xe tân binh của VinFast được dự báo sẽ “làm mưa làm gió” trên thị trường trong thời gian tới.