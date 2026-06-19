Giao tranh dữ dội tại Lebanon, 4 binh sỹ Israel tử trận

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 4 quân nhân tử trận gồm một sỹ quan Tiểu đoàn trưởng và 3 binh sỹ. Thương vong xảy ra trong cuộc tấn công do lực lượng Hezbollah tiến hành tại khu vực phía Nam Lebanon sáng sớm 19/6.

Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Israel, kể từ khi IDF phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào phía Nam Lebanon hồi tháng trước.

Binh sĩ Israel đứng gần khu vực biên giới Israel - Lebanon, ngày 16/4/2026. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực phía Nam và miền Đông Lebanon. Trong đó, đòn tập kích mới nhất tiến hành trưa 19/6, nhắm vào khu vực thung lũng Beqaa, miền Đông Lebanon.

Các đợt oanh tạc trước đó đánh phá các cơ sở của Hezbollah tại khu vực phía Nam Lebanon. IDF khẳng định ít nhất 16 tay súng Hezbollah đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công xuyên đêm của không quân Israel.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại sự gia tăng căng thẳng tại Lebanon có thể khiến tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đối mặt thách thức lớn.

Trên thực tế, đêm 18/6, Iran đã quyết định hủy kế hoạch gửi đại diện đàm phán tới Thụy Sĩ để thảo luận với Mỹ, nhằm phản đối chiến dịch tấn công của Israel tại Lebanon. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Lebanon, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran.