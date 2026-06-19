Khai thác hiệu quả Gemini với những tính năng đáng chú ý

(VTC News) -

Gemini là trợ lý AI của Google, cho phép người dùng trò chuyện và thực hiện nhiều tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động. Tùy nhu cầu sử dụng, người dùng có thể tận dụng nhiều tính năng khác nhau như Deep Research, Canvas, Gemini Live hay các công cụ tạo hình ảnh, âm nhạc và video.

Gemini - Trợ lý cá nhân hỗ trợ đa tác vụ. (Ảnh: GG)

Dùng Deep Research khi cần nghiên cứu một chủ đề phức tạp

Nếu phải tìm hiểu một lĩnh vực mới, phân tích đối thủ hay chuẩn bị tài liệu nghiên cứu, Deep Research có thể hỗ trợ từ khâu lập kế hoạch, tìm kiếm, phân tích đến tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên web thành một báo cáo có cấu trúc.

Khi được cấp quyền truy cập, tính năng này còn có thể kết hợp dữ liệu từ Gmail, Google Drive và Google Chat để điều chỉnh kết quả theo bối cảnh công việc. Sau khi hoàn tất, Deep Research tạo báo cáo nghiên cứu chi tiết chỉ trong vài phút và cung cấp thêm bản Tổng quan bằng âm thanh để người dùng nhanh chóng nắm bắt nội dung chính.

Sử dụng Canvas để viết và biên tập nội dung dài

Sau khi có dữ liệu nghiên cứu, Canvas cung cấp một không gian làm việc riêng trong Gemini để phát triển và hoàn thiện nội dung.

Người dùng có thể chỉnh sửa câu chữ, sắp xếp lại cấu trúc và hoàn thiện các tài liệu như báo cáo, kế hoạch kinh doanh hoặc bài thuyết trình ngay trong Gemini mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau. Ngoài ra, Canvas còn hỗ trợ tạo infographic, bộ câu đố và các thẻ ghi nhớ (flashcard).

Trò chuyện trực tiếp với Gemini bằng giọng nói và hình ảnh

Với Gemini Live, người dùng có thể trao đổi với Gemini bằng giọng nói, đồng thời linh hoạt chuyển sang nhập văn bản trong cùng một cuộc trò chuyện.

Trên thiết bị di động, Gemini Live còn cho phép chia sẻ hình ảnh từ camera để Gemini phản hồi dựa trên những gì đang nhìn thấy. Chẳng hạn, người dùng có thể sử dụng lệnh bằng giọng nói như "Tái hiện khung cảnh này" để tạo hình ảnh mới bằng mô hình Nano Banana.

Tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng Nano Banana

Nano Banana là công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh của Google. Người dùng có thể tạo ảnh mới, thay đổi bố cục hoặc chuyển đổi phong cách hình ảnh thông qua các câu lệnh văn bản.

Tại Việt Nam, công cụ này được biết đến qua nhiều xu hướng hình ảnh trên mạng xã hội như "Ảnh chân dung dưới tuyết", "Phục chế ảnh cũ" hay gần đây là "Ảnh chân dung hộp đồ chơi mô hình".

Tạo nhạc bằng mô tả văn bản với Lyria

Gemini còn hỗ trợ sáng tạo âm nhạc thông qua Lyria, mô hình tạo nhạc của Google DeepMind. Người dùng chỉ cần mô tả chủ đề, cảm xúc, thể loại hoặc ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo bản nhạc gốc, nhạc nền, giai điệu hoặc lời bài hát theo nhu cầu. Tính năng này giúp việc tạo nhạc cho video, bài thuyết trình hay các dự án cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tạo video bằng Gemini Omni

Gemini Omni là mô hình tạo video được Google công bố tại Google I/O 2026. Công cụ này kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để tạo ra những thước phim có cốt truyện nhất quán.

Người dùng có thể chỉnh sửa nội dung bằng hội thoại tự nhiên, bổ sung chi tiết hoặc tạo avatar AI tùy chỉnh với ngoại hình và giọng nói của chính mình. Hệ thống vẫn duy trì sự đồng bộ về nhân vật, bối cảnh và các yếu tố hình ảnh xuyên suốt video.

Quản lý nhiều tác vụ trên cùng một nền tảng

Việc tích hợp nhiều công cụ trong Gemini giúp người dùng xử lý nhiều nhu cầu khác nhau trên cùng một nền tảng thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ.

Để tăng tính minh bạch cho nội dung số, các sản phẩm do Gemini tạo ra đều được hỗ trợ bởi công nghệ đóng dấu mờ kỹ thuật số SynthID của Google DeepMind, giúp người dùng kiểm tra tính chính danh của nội dung ngay trong ứng dụng Gemini.