Công nghệ 16/4: Gemini ra mắt trên Mac, Nvidia phát triển AI cho robot

(VTC News) -

Google ra mắt ứng dụng Gemini trên Mac

Google vừa chính thức giới thiệu ứng dụng Gemini dành cho macOS, cho phép người dùng tương tác với trợ lý AI ngay trên màn hình mà không cần chuyển đổi cửa sổ. Với phím tắt Option + Space, người dùng có thể mở bong bóng chat nổi để đặt câu hỏi hoặc chia sẻ nội dung đang xem.

Những ứng dụng của Google trên macOS. (Nguồn: Google)

Ứng dụng Gemini trên Mac hỗ trợ tạo hình ảnh, video và âm nhạc, đồng thời cho phép tải lên tài liệu, ảnh hoặc file từ Google Drive. Người dùng cũng có thể truy cập lại các cuộc trò chuyện trước đó, đồng bộ với tài khoản Google để quản lý dự án và nội dung dễ dàng hơn.

Sự xuất hiện của Gemini trên Mac đánh dấu bước tiến của Google trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và Perplexity. Dù chưa có khả năng thực hiện tác vụ trực tiếp trên máy như ChatGPT hay Claude, Gemini vẫn mở ra lựa chọn mới cho người dùng AI trên desktop.

Cadence và Nvidia hợp tác phát triển AI cho robot

Cadence Design Systems và Nvidia vừa công bố hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực robot. Tại hội nghị CadenceLIVE ở Santa Clara, CEO Jensen Huang của Nvidia nhấn mạnh việc tích hợp các mô hình AI của hãng với công cụ mô phỏng vật lý của Cadence để huấn luyện robot trong môi trường ảo.

CEO Cadence Anirudh Devgan (bên trái) và CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị CadenceLIVE 2026 ở Santa Clara. (Nguồn: Reuters)

Theo Cadence, việc tạo dữ liệu huấn luyện chính xác từ các mô phỏng sẽ giúp rút ngắn thời gian để robot thực hiện các nhiệm vụ hữu ích. CEO Anirudh Devgan cho biết, độ chính xác của dữ liệu càng cao thì mô hình AI càng hiệu quả, mở ra khả năng ứng dụng nhanh hơn trong thực tế.

Ngoài ra, Cadence còn giới thiệu một tác nhân AI mới hỗ trợ các kỹ sư trong giai đoạn thiết kế chip, từ khâu mô tả mạch bằng ngôn ngữ lập trình cho đến bố trí vật lý trên silicon. Hệ thống này sẽ được triển khai trên nền tảng Google Cloud, hứa hẹn tăng tốc quy trình thiết kế bán dẫn.

Adobe ra mắt trợ lý Firefly AI cho bộ ứng dụng sáng tạo

Adobe vừa giới thiệu Firefly AI Assistant, một công cụ mới giúp người dùng mô tả kết quả mong muốn và để AI tự động thực hiện các quy trình phức tạp trong Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator và nhiều ứng dụng khác. Theo Adobe, trợ lý này sẽ giảm bớt rào cản cho những người có ý tưởng sáng tạo nhưng chưa thành thạo kỹ năng chỉnh sửa.

Giao diện Adobe Firefly AI Assistant tích hợp trong Photoshop và Premiere. (Nguồn: Adobe)

Firefly AI Assistant hoạt động như một đạo diễn sáng tạo, cho phép khởi chạy các "Creative Skills" để tạo ra quy trình nhiều bước chỉ từ một câu lệnh. Người dùng vẫn giữ quyền kiểm soát, có thể điều chỉnh kết quả ở bất kỳ giai đoạn nào và sản phẩm cuối cùng vẫn ở định dạng gốc của Adobe, dễ dàng chỉnh sửa thêm.

Ngoài ra, trợ lý còn có khả năng đưa ra quyết định sáng tạo theo ngữ cảnh, ví dụ như chỉnh sửa cảnh vật trong ảnh bằng các thanh trượt đơn giản. Firefly cũng hỗ trợ chia sẻ và thu thập phản hồi qua Frame.io, đồng thời phát hành dưới dạng bản beta công khai trong vài tuần tới.