Công nghệ 26/3: Robot kèm trẻ học tại nhà, Meta và Google thua kiện

Robot dạy trẻ học tại nhà

Tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuất hiện cùng một robot hình người do công ty Figure AI phát triển. Robot gây chú ý khi phát biểu về việc "trao quyền cho trẻ em bằng công nghệ và giáo dục", mở màn cho sáng kiến toàn cầu Fostering the Future Together nhằm thảo luận vai trò của AI trong giáo dục.

Melania Trump cùng robot Figure AI tại Nhà Trắng, minh họa cho tầm nhìn giáo dục bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong bài phát biểu, bà Trump hình dung một tương lai nơi robot có thể trở thành "nhà giáo Plato", người thầy kiên nhẫn, luôn sẵn sàng và có khả năng cung cấp tri thức nhân loại ngay tại gia đình.

Ý tưởng này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ: sử dụng AI để tự động hóa việc học và thay thế một phần vai trò của giáo viên truyền thống.

Sự kiện cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump đối với các mô hình trường học ứng dụng AI, như Alpha School, nơi học sinh được đào tạo nhanh chóng bằng công nghệ.

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy đổi mới giáo dục, đồng thời đặt ra nhiều tranh luận về tương lai của hệ thống giáo dục công lập.

Meta và Google thua kiện vì gây hại trẻ em

Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles vừa tuyên bố Meta và Google phải chịu trách nhiệm vì thiết kế nền tảng mạng xã hội gây nghiện cho trẻ em. Vụ kiện này kết thúc với khoản bồi thường 6 triệu USD, trong đó Meta chịu 4,2 triệu và Google 1,8 triệu. Đây được xem là "án mẫu" cho hàng nghìn vụ kiện tương tự đang chờ xét xử tại California.

Các phụ huynh và luật sư ăn mừng khi tòa tuyên Meta và Google có lỗi trong vụ kiện gây nghiện mạng xã hội.

Nguyên đơn là Kaley, 20 tuổi. Cô cho biết bị nghiện Instagram và YouTube từ khi còn nhỏ bởi các tính năng như “cuộn vô tận” khiến người dùng khó dừng lại. Luật sư của cô khẳng định phán quyết này là "cuộc trưng cầu dân ý" về trách nhiệm của ngành công nghệ đối với an toàn trẻ em.

Meta và Google tuyên bố kháng cáo, trong khi các chuyên gia nhận định phán quyết có thể buộc các công ty công nghệ phải bổ sung biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Vụ việc cũng làm dấy lên lời kêu gọi Quốc hội Mỹ ban hành luật yêu cầu nền tảng thiết kế thân thiện với trẻ em.

YouTube mở rộng tính năng mua sắm liên kết

YouTube vừa thông báo sẽ mở rộng chương trình mua sắm liên kết (affiliate shopping) cho nhiều nhà sáng tạo hơn. Theo đó, ngưỡng tham gia được giảm từ 1.000 xuống còn 500 người đăng ký, giúp các kênh nhỏ có cơ hội kiếm tiền sớm hơn. Chương trình này cho phép người sáng tạo nhận hoa hồng khi khán giả mua sản phẩm được gắn trong video.

Infographic của YouTube giới thiệu chương trình mua sắm liên kết.

Tính năng áp dụng cho cả Shorts, video theo yêu cầu và livestream. Đây là bước đi nhằm tăng sức hút của nền tảng, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Meta, vốn vừa bổ sung liên kết mua sắm vào Reels. Các chuyên gia nhận định sự thay đổi này sẽ thúc đẩy nhiều nhà sáng tạo tham gia vào hệ sinh thái thương mại điện tử của YouTube.

Ngoài yêu cầu về số lượng người đăng ký, nhà sáng tạo vẫn cần đáp ứng các điều kiện khác của YouTube Partner Program để hưởng lợi. Động thái này cho thấy YouTube đang nỗ lực mở rộng nguồn thu cho cả công ty và cộng đồng sáng tạo, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người dùng khi mua sắm trực tuyến.