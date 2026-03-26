Đổi cách gom đơn hàng trước khi giao, tiểu thương bớt gánh nặng tiền xăng

11h trưa, chị Mai Thanh Huyền, chủ 2 quán cơm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) tất bật chuẩn bị giao những phần cơm nóng hổi cho khách. Chị Huyền cho biết, 11h, 11h30 và 12h là những khung giờ quán của chị phải giao cơm đến các công ty. Tuy nhiên, khi giá xăng tăng đang đắt đỏ như hiện nay, chị đã đề nghị khách nhận cơm sớm hơn trước.
"Chúng tôi gom đơn lại cho đầy từng xe rồi mới cho nhân viên chở đi một lần, khách sẽ nhận cơm sớm hơn bình thường khoảng 15 - 20 phút cho tiện chuyến. Việc này giúp tiết kiệm chi phí đổ xăng và tối ưu hóa doanh thu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao từng ngày", chị Huyền nói.
Theo chị Huyền, với việc gom đơn hàng lại như hiện nay, mỗi tháng, chỉ riêng tiền đổ xăng cho 2 nhân viên giao hàng, chị đã tiết kiệm được ít nhất 3 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ đối với những hộ kinh doanh như chị.
Chị Huyền chia sẻ, giá xăng tăng cũng khiến giá thực phẩm, rau xanh tăng theo, khiến cho lợi nhuận của quán cơm nguy cơ sụt giảm. Nếu không tối ưu hóa chi phí vận hành và không tăng giá bán thì quán cơm hầu như không có lãi. Trong khi đó, nếu tăng giá bán thì lượng khách cũng sẽ sụt giảm.
Anh Nguyễn Quang Huy, đại diện một hệ thống kinh doanh thời trang trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp), cho biết, doanh nghiệp của anh cũng đang kiểm soát chặt việc gom đơn hàng, không dễ dãi như trước nhằm tiết kiệm tốt nhất chi phí xăng xe khi di chuyển giao hàng.
Theo anh Huy, trước đây, khi có khoảng 2-3 đơn là cửa hàng sẽ cho nhân viên đi giao ngay. Việc ship hỏa tốc khiến khách hàng cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi giá xăng tăng mạnh, anh phải gom từ 5-7 đơn mới giao hàng. “Tôi cũng yêu cầu nhân viên tính toán lịch trình cụ thể để tối ưu việc di chuyển, làm sao có thể tiết kiệm xăng nhất. Mỗi ngày, nhân viên giao hàng đi cả chục lượt nên chi phí tiết kiệm được là không hề nhỏ”, anh Huy nói.
Theo anh Huy, hệ thống của anh hiện có 3 nhân viên giao hàng, với việc gom đơn, tính toán lộ trình hợp lý, mỗi tháng hệ thống có thể tiết kiệm được khoảng 6 triệu đồng tiền đổ xăng.
Cũng như anh Huy, chị Trần Huyền Trang, chủ một hệ thống kinh doanh bánh tráng Tây Ninh và đồ ăn vặt trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng cho biết, việc kinh doanh bánh tráng và đồ ăn vặt có lợi nhuận không đáng kể. Người mua chủ yếu là sinh viên, học sinh hoặc nhân viên văn phòng. Các đơn hàng có giá trị không lớn nhưng chi phí giao hàng cũng chiếm tỷ trọng cao. Chính vì vậy, việc gom đơn là giải pháp cấp bách mà chị đang thực hiện.
“Đơn hàng của tôi chủ yếu có giá trị trên dưới 100.000 đồng/đơn. Bình thường thì 1-2 đơn là tôi giao ngay vì khách đặt hàng chủ yếu ở trong bán kính 5 km. Nhưng một tuần nay, cứ 3-4 đơn tôi mới giao một lần. Tôi cũng chia sẻ để khách thông cảm vì giá xăng tăng cao”, chị Trang nói.
Theo chị Trang, tiết kiệm nhiên liệu là việc mỗi người dân cần làm hiện nay và cần được nhân rộng phong trào này.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tại TP.HCM đang rất “chắt chiu” chi phí vận chuyển hàng hóa nhằm tối ưu doanh thu, lợi nhuận trước bối cảnh giá nhiên liệu đang tăng chóng mặt.
Tiết kiệm xăng không còn là chuyện cá nhân
Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long nhận định, việc tiết kiệm xăng hiện nay không còn là câu chuyện tiết kiệm cá nhân đơn thuần mà cần phải được nhân rộng để là thói quen của cả cộng đồng vì giá xăng có thể tác động đến giá hàng hóa, chi phí sinh hoạt và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo ông Long, giá xăng dầu biến động theo thị trường quốc tế và Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu cũng như diễn biến của dầu thô. Ngoài ra, mỗi đợt tăng giá xăng dầu sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền như: chi phí vận tải tăng, giá thực phẩm và hàng hóa tăng.
Cũng theo ông Long, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của nhiều nhóm lao động, đặc biệt là shipper, tài xế chạy xe công nghệ. Với một shipper chạy 100 - 200 km/ngày, xăng có thể chiếm tới 25 - 40% thu nhập nếu không tối ưu.
“Trong bối cảnh chi phí đầu vào ngày càng tăng, ai kiểm soát tốt nhiên liệu sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Do đó, người kinh doanh nhỏ lẻ, tính toán để tiết kiệm từng đồng tiền xăng là hợp lý, thậm chí là câu chuyện "sống còn", bắt buộc. Với những mô hình kinh doanh lớn hơn thì việc tiết kiệm nhiên liệu cũng dần trở nên cấp bách hơn”, ông Long nói.
Ở tầm vĩ mô, ông Long cho rằng, tiết kiệm nhiên liệu giúp giảm áp lực nhập khẩu năng lượng, ổn định cán cân thương mại và góp phần giảm lạm phát. Việc tiết kiệm xăng hôm nay chính là “giữ lại lợi nhuận” cho cá nhân và “giảm chi phí xã hội” cho nền kinh tế.