Giá xăng dầu hôm nay 26/3: Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới

Cả 2 loại dầu cơ bản là WTI và Brent đều giảm sau thông tin Mỹ gửi đề xuất 15 điểm tới Iran, làm gia tăng kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông. Diễn biến này góp phần củng cố kỳ vọng về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn trong thời gian tới, dù các hoạt động quân sự giữa Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, nhận định các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông sẽ tiếp tục là “nhân tố chi phối chủ đạo”, khiến giá dầu duy trì trạng thái biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Xung đột Trung Đông cũng gây áp lực đáng kể lên hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đảm nhiệm khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đây là một trong những sự gián đoạn nguồn cung đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây, làm gia tăng rủi ro đối với cân bằng cung - cầu năng lượng thế giới.

Giá xăng trong nước

Tại kỳ điều hành ngày 25/3, giá xăng E5 RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 28.075 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 3.883 đồng/lít, không cao hơn 29.957 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít, không cao hơn 37.899 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, không cao hơn 36.355 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, không cao hơn 20.245 đồng/kg.

Cơ quan điều hành quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi quỹ đối với xăng sinh học 3.000 đồng/lít; xăng không chì 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa: 3.000 đồng/lít; dầu mazut: 3.000 đồng/kg.