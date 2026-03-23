Ông Trump tuyên bố hoãn tấn công cơ sở năng lượng Iran, giá dầu giảm mạnh

Tối ngày 23/3, giá dầu Brent giảm hơn 7% xuống dưới 99 USD/thùng, sau khi tăng lên 114 USD/thùng vào đầu ngày. Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 8% xuống còn 90 USD/thùng, thấp hơn khoảng 10 USD/thùng so với mức giá giao dịch đầu ngày.

Trước đó, trên trang Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định hoãn cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng Iran như tối hậu thư trước đó.

Tàu chở dầu Callisto đang neo đậu tại cảng Sultan Qaboos ở Muscat, Oman.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua về việc giải quyết triệt để, toàn diện tình trạng xung đột ở Trung Đông”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Dựa trên giọng điệu và nội dung của những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết quốc gia này đang "nỗ lực hết sức" để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh sự hỗn loạn kinh tế do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

“Dù bạn có quan điểm thế nào về Iran, cuộc chiến này không phải do họ gây ra. Nó đã và đang gây ra những vấn đề kinh tế trên diện rộng và tôi e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xung đột tiếp diễn. Oman đang tích cực nỗ lực để thiết lập biện pháp đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz”, ông Albusaidi cho hay.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dường như rút lại lời đe dọa nhắm mục tiêu vào nhà máy khử muối cung cấp nước uống cho hàng chục triệu người trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.