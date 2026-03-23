Quân đội Israel thừa nhận bắn chết nhầm thường dân do sai sót tác chiến

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các đơn vị pháo binh Israel đã bắn 5 quả đạn với góc bắn sai và không tuân thủ quy trình cần thiết khiến đạn rơi vào sườn đồi Misgav Am thay vì mục tiêu ở phía Lebanon. Sự cố khiến một công dân nước này thiệt mạng gần biên giới phía bắc với Lebanon - nơi lực lượng này đang giao tranh với Hezbollah

"Việc bắn pháo được thực hiện ở góc độ không chính xác và không tuân theo các quy trình cần thiết", IDF thông báo.

Khói bốc lên sau sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, IDF thông tin khu dân cư này bị trúng đạn từ Lebanon. Nhưng vài giờ sau, quân đội tuyên bố đang xem xét khả năng đây là vụ bắn nhầm đồng minh.

Sau khi có kết quả điều tra, quân đội Israel lập tức thừa nhận "xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng và sai sót trong quá trình tác chiến, bao gồm cả khâu lập kế hoạch và triển khai hỏa lực". Đồng thời, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân cùng cộng đồng địa phương.

Cùng thời điểm, chính quyền địa phương thành phố Safed phát hiện mảnh vỡ từ một quả đạn bị đánh chặn rơi xuống khu vực trống ở miền bắc Israel. Những bức ảnh được chia sẻ cho thấy dường như là mảnh vỡ của tên lửa nằm trên mặt đất với ngọn lửa vẫn còn bốc lên, trong khi khói đen bao phủ khu vực.

Lực lượng cứu hỏa lập tức ứng phó với đám cháy "sau khi vật liệu nổ rơi xuống sau đợt pháo kích mới nhất về phía bắc", theo thông báo của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ khu vực phía bắc Israel.

Thông báo cho biết thêm không có thương vong và tình hình đã được kiểm soát. Ngày 23/3, còi báo động cũng vang lên ở miền bắc Israel sau loạt vụ phóng tên lửa từ Iran.

Ngày 23/3, Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm hoãn tấn công vào cơ sở điện lực và năng lượng của Iran trong 5 ngày.

"Tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc họp và thảo luận đang diễn ra", ông Trump viết trên Truth Social.