Tin xe 18/6: SUV điện BYD Sealion 08 gây chú ý, Maserati V6 sắp về Việt Nam

(VTC News) -

BYD Sealion 08 sở hữu bộ pin nặng tới 810 kg

BYD vừa hé lộ thêm nhiều thông tin kỹ thuật đáng chú ý về mẫu SUV thuần điện cỡ lớn Sealion 08 trước thời điểm chính thức mở bán tại Trung Quốc. Điểm gây chú ý nhất nằm ở bộ pin có trọng lượng lên tới 810,5 kg, thuộc nhóm lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe du lịch của hãng.

BYD Sealion 08 được phát triển trên nền tảng xe điện với nhiều cấu hình khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất tối đa 320 kW, tương đương 429 mã lực. Xe đi kèm bộ pin LFP nặng 633 kg, cho phạm vi hoạt động 710 km theo chu trình CLTC. Trọng lượng bản thân xe ở cấu hình này đạt 2.420 kg, đồng nghĩa bộ pin chiếm khoảng 26% tổng khối lượng xe.

Đáng chú ý hơn là phiên bản sử dụng pin dung lượng 115,072 kWh. Bộ pin này giúp Sealion 08 đạt phạm vi hoạt động tối đa 900 km theo chuẩn CLTC nhưng đồng thời làm trọng lượng pin tăng lên 810,5 kg. Ở cấu hình dẫn động cầu sau, xe sở hữu mô-tơ điện công suất 370 kW, tương đương 496 mã lực, trong khi trọng lượng không tải tăng lên 2.595 kg.

Ngoài ra, BYD còn phát triển phiên bản dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện cho tổng công suất 585 kW, tương đương 784 mã lực. Phiên bản này có phạm vi hoạt động 800 km, trọng lượng không tải 2.710 kg và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5 giây. Những thông số trên cho thấy BYD đang hướng Sealion 08 tới nhóm SUV điện cỡ lớn hiệu suất cao và ưu tiên quãng đường di chuyển dài.

Maserati Grecale Modena V6 được đồn đoán sắp về Việt Nam

Thông tin về việc Maserati Grecale Modena V6 có thể được phân phối tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của giới yêu xe sang. Đây là biến thể mới của dòng SUV hạng sang Grecale, khác biệt đáng kể so với các phiên bản hiện hành nhờ sử dụng động cơ V6 thay vì hệ truyền động mild-hybrid 4 xi-lanh.

Tại thị trường Việt Nam, Maserati Grecale hiện đang được biết đến với các phiên bản GT và Modena sử dụng động cơ 2.0L mild-hybrid. Các phiên bản này có giá bán từ khoảng 3,8 tỷ đồng. Nếu Grecale Modena V6 được đưa về nước, mức giá dự kiến sẽ cao hơn đáng kể do sử dụng động cơ dung tích lớn hơn và chịu tác động từ các loại thuế áp dụng cho xe có dung tích động cơ cao.

Việc bổ sung thêm phiên bản V6 cũng giúp mở rộng dải sản phẩm của Grecale, tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Dòng động cơ V6 vốn được xem là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của Maserati trong nhiều năm qua, đặc biệt trên các mẫu xe hiệu năng cao.

Dù hãng chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức, thông tin rò rỉ cho thấy Maserati có thể tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam trong bối cảnh phân khúc SUV hạng sang đang ghi nhận sự cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các thương hiệu châu Âu.

Lynk & Co 07 GT có thể chạy hơn 200 km mà không cần xăng

Lynk & Co vừa giới thiệu mẫu sedan plug-in hybrid mới mang tên 07 GT. Mẫu xe này gây chú ý nhờ khả năng vận hành thuần điện hơn 200 km trước khi cần tới sự hỗ trợ của động cơ đốt trong, trở thành một trong những mẫu PHEV có phạm vi chạy điện nổi bật trên thị trường hiện nay.

Lynk & Co 07 GT được phát triển trên nền tảng CMA Evo. Xe có kích thước dài 4.827 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.843 mm. Với thông số này, mẫu sedan mới nằm trong phân khúc D, cạnh tranh cùng các dòng xe cỡ trung trên thị trường.

Hệ truyền động của xe là sự kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.5L, mô-tơ điện và hộp số DHT 3 cấp. Động cơ xăng cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm, trong khi mô-tơ điện phía trước tạo ra 218 mã lực cùng mô-men xoắn 350 Nm. Phiên bản dẫn động cầu trước đạt tổng công suất 381 mã lực và 610 Nm mô-men xoắn.

Đối với bản dẫn động bốn bánh, xe được bổ sung thêm mô-tơ điện phía sau công suất 212 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Nhờ đó, tổng công suất hệ thống tăng lên 593 mã lực và mô-men xoắn cực đại 905 Nm.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng 18,99 kWh, cho phép di chuyển 102 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, biến thể GT mới được định vị ở mức cao hơn với khả năng chạy điện vượt mốc 200 km, tiếp tục mở rộng lợi thế của công nghệ plug-in hybrid trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống.