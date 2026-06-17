Tin xe 17/6: Mercedes CLA điện nhận cọc, VETC mở rộng mạng sạc

(VTC News) -

Mercedes-Benz nhận đặt giữ chỗ CLA 200 electric tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức nhận đặt giữ chỗ cho mẫu xe thuần điện CLA 200 electric, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong chiến lược điện hóa của hãng tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe dự kiến xuất hiện chính thức vào cuối năm 2026 và những xe đầu tiên sẽ được bàn giao trong quý I/2027. Giá bán khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.

CLA 200 electric được phát triển trên nền tảng MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) dành riêng cho thế hệ xe điện mới. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất cực đại khoảng 165 kW (224 mã lực), mô-men xoắn 335 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Bộ pin lithium-ion 58 kWh cùng kiến trúc điện áp 800V cho phép xe di chuyển từ 459-542 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 200 kW, có thể sạc từ 10-80% trong khoảng 20 phút trong điều kiện phù hợp.

Về thiết kế, CLA 200 electric lấy cảm hứng từ concept Vision EQXX với phần đầu xe dạng "mũi cá mập", lưới tản nhiệt tích hợp 142 ngôi sao phát sáng cùng hệ thống đèn MULTIBEAM LED. Nội thất nổi bật với màn hình MBUX Superscreen, màn hình trung tâm 14 inch, trần kính toàn cảnh và nhiều vật liệu tái chế nhằm tăng tính bền vững.

Xe được trang bị hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4, trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant tích hợp AI, hỗ trợ 27 ngôn ngữ. Bên cạnh đó là gói công nghệ hỗ trợ lái MB.DRIVE, hệ thống cập nhật OTA và nhiều tính năng số hóa. Với CLA 200 electric, Mercedes-Benz tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng trẻ quan tâm tới công nghệ, kết nối và trải nghiệm số.

VETC ra mắt nền tảng sạc liên thông, kết nối khoảng 250 trạm trên toàn quốc

VETC vừa công bố nền tảng VETC Trạm sạc, cho phép người dùng xe điện và xe hybrid sạc điện tìm kiếm, kích hoạt và thanh toán dịch vụ sạc trên nhiều hệ thống khác nhau thông qua một ứng dụng duy nhất. Đây là bước mở rộng mới của VETC trong lĩnh vực dịch vụ dành cho xe năng lượng mới.

Đến ngày 15/6/2026, nền tảng đã hoàn tất kết nối với bốn hệ thống sạc gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY và Rabbit EV. Người dùng có thể tiếp cận gần 200 trạm sạc trên toàn quốc. Trong nửa cuối tháng 6, VETC dự kiến kết nối thêm hai đối tác mới, nâng tổng số trạm sạc liên thông lên khoảng 250 điểm.

Thông qua ứng dụng VETC, người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc theo vị trí, công suất hoặc trạng thái hoạt động, đồng thời được dẫn đường tới trạm phù hợp. Quá trình kích hoạt phiên sạc có thể thực hiện bằng mã QR hoặc trực tiếp trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực, sau đó thanh toán bằng tài khoản VETC và nhận hóa đơn điện tử ngay khi kết thúc phiên sạc.

Theo VETC, điểm khác biệt của nền tảng là toàn bộ hành trình từ tìm kiếm trạm, kích hoạt, thanh toán đến nhận hóa đơn đều được thực hiện trên một ứng dụng duy nhất. Điều này giúp giảm nhu cầu cài đặt nhiều ứng dụng hoặc quản lý nhiều tài khoản thanh toán khác nhau.

Bên cạnh đó, VETC cũng triển khai chương trình khách hàng thân thiết và hỗ trợ các đơn vị vận hành trạm sạc kết nối thông qua chuẩn Open API nhằm mở rộng mạng lưới trong thời gian tới.

Tesla tiếp tục đối mặt tranh cãi liên quan hệ thống Autopilot

Tesla đang tiếp tục chịu sức ép từ các vụ kiện và tranh cãi xoay quanh hệ thống hỗ trợ lái Autopilot, một trong những công nghệ được hãng quảng bá mạnh trong nhiều năm qua.

Nội dung này được nhắc tới trong bối cảnh Tesla đối mặt hàng loạt chỉ trích liên quan đến khả năng và mức độ an toàn của công nghệ hỗ trợ lái.

Một vụ kiện tập thể tại Mỹ với khoảng 3.000 chủ xe Tesla cho rằng hãng đã đưa ra các cam kết quá mức về khả năng tự lái hoàn toàn trong tương lai.

Nhiều khách hàng cho biết họ đã chi thêm tiền cho các gói tự lái từ nhiều năm trước nhưng phương tiện vẫn chưa đạt được khả năng vận hành hoàn toàn tự động như kỳ vọng.

Bên cạnh các tranh chấp pháp lý, cuộc điều tra của Reuters công bố gần đây cho thấy một số cựu nhân viên và chuyên gia liên quan đến quá trình huấn luyện AI bày tỏ lo ngại về độ tin cậy của hệ thống Full Self-Driving (FSD).

Theo các ý kiến được ghi nhận, phần mềm vẫn có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện người đi bộ, xe cứu hộ hoặc các tình huống giao thông phức tạp, do đó vẫn cần sự giám sát liên tục của người lái.

Tesla luôn khẳng định các công nghệ hỗ trợ lái của hãng được thiết kế nhằm hỗ trợ người điều khiển thay vì thay thế hoàn toàn người lái. Tuy nhiên, những tranh cãi kéo dài quanh Autopilot và FSD tiếp tục trở thành chủ đề được giới quản lý, chuyên gia an toàn giao thông và người dùng theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh Tesla đang thúc đẩy các dự án xe tự hành và robotaxi.