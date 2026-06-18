TP.HCM đặt mục tiêu có 19 tuyến metro với 700km vào năm 2045

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), cho biết ngày 18/6.

Theo ông Bằng, theo quy hoạch, giai đoạn 2025-2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km; đến năm 2035 đưa vào khai thác 14 tuyến với khoảng 462 km và đến năm 2045 hoàn thiện mạng lưới 19 tuyến, tổng chiều dài khoảng 700 km.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giao làm chủ đầu tư 10 dự án đường sắt đô thị, đồng thời chủ trì chuẩn bị dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến metro, mở rộng mạng lưới lên 700 km. (Ảnh: Lương Ý)

Đối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), sau hơn một năm vận hành từ ngày 22/12/2024, tuyến tiếp tục khai thác ổn định, an toàn. Từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2026, tuyến đã phục vụ hơn 30,35 triệu lượt hành khách.

Riêng năm 2025, sản lượng đạt hơn 20,19 triệu lượt khách, tương đương 119,42% kế hoạch năm. Từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 6, tuyến phục vụ hơn 10,16 triệu lượt khách, đạt 103,4% kế hoạch, trong đó tháng 3/2026 ghi nhận sản lượng cao nhất với hơn 2,08 triệu lượt.

Hiện MAUR phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 thực hiện công tác quản lý, bảo trì hạ tầng và xử lý các nội dung phát sinh của dự án. Song song đó, dự án lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành của các ga trên cao đang được triển khai.

Hạng mục tại ga Phước Long đã hoàn thành và toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất trong năm 2026 nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm hành khách cần hỗ trợ.

Đối với tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến kết thúc trong quý III/2026. Sau lễ khởi công ngày 15/1/2026, các liên danh nhà thầu đang triển khai khảo sát địa chất, thiết kế chi tiết và thi công tại hiện trường.

Bên cạnh các dự án đang vận hành và xây dựng, MAUR cũng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau hơn một năm vận hành từ ngày 22/12/2024, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã phục vụ hơn 30,35 triệu lượt hành khách.

Các dự án ưu tiên gồm tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM), tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ và tuyến Metro số 6 (Vành đai trong) giai đoạn 1 từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.

Trong đó, tuyến Metro số 1 kéo dài từ Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên có chiều dài dự kiến khoảng 33 km, gồm 19 ga trên cao và depot Phú Chánh. Tuyến sẽ kết nối trực tiếp với Metro số 1 hiện hữu, hình thành trục vận tải công cộng khối lượng lớn giữa TP.HCM và khu vực Bình Dương cũ.

Đối với tuyến Metro số 2 từ Thành phố Thủ Dầu Một đến TP.HCM, sau khi điều chỉnh phạm vi nghiên cứu, tuyến dự kiến kéo dài đến khu vực Tao Đàn để kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tổng chiều dài dự kiến khoảng 35,06 km với 24 nhà ga, gồm 12 ga trên cao, 12 ga ngầm và một depot tại phường Hiệp Bình.

Tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ có chiều dài khoảng 56 km, đi trên cao, được định hướng tăng cường kết nối hành khách từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đến trung tâm TP.HCM, đồng thời kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 dài khoảng 22,9 km, gồm 17 nhà ga, sẽ kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với Phú Hữu và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường hiện hữu và tăng cường kết nối giữa các đầu mối giao thông chiến lược.

Đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, phương án hướng tuyến và vị trí các công trình đã được UBND TP.HCM phê duyệt. MAUR đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục để phấn đấu phê duyệt dự án trong quý II/2026, đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến công tác bồi thường theo quy định.

Theo MAUR, việc đồng thời triển khai các tuyến đang khai thác, đang thi công và chuẩn bị đầu tư nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch, mở rộng kết nối liên vùng, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.