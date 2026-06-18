Giá cà phê hôm nay 18/6/2026: Tăng liên tiếp

(VTC News) -

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá hai mặt hàng cà phê chủ lực tiếp tục ghi nhận xu hướng tích cực.

Đóng cửa phiên giao dịch đêm 17/6 và rạng sáng 18/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 0,3% (11 USD/tấn) so với phiên trước, đạt 3.680 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,67% (24 USD/tấn), lên 3.622 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,22% (0,6 US cent/lb), đạt 277,85 US cent/lb. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,33% (0,9 US cent/lb), xuống 271,9 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta đã có 6 phiên tăng liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Giá cà phê Robusta đã có phiên tăng thứ 6 liên tiếp, với tổng mức tăng 392 USD/tấn, và Arabica cũng tăng 27,3 US cent/lb.

Theo hãng tin Reuters, hiện tượng El Niño đặc biệt gây bất lợi cho cà phê Robusta do thường mang đến nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thấp hơn tại Việt Nam - nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới và Indonesia - nước sản xuất lớn thứ ba thế giới, từ giữa năm trở đi.

Điều kiện thời tiết bất lợi này tác động đến hai quốc gia, vốn chiếm khoảng 50% sản lượng cà phê Robusta toàn cầu, đúng vào giai đoạn cây cà phê phát triển. Tác động sẽ bắt đầu thể hiện rõ từ quý IV, khi bước vào mùa thu hoạch.

Các nhà phân tích của Citi cho biết: “Tình trạng khô hạn tại Việt Nam và Indonesia có thể làm giảm đáng kể sản lượng cà phê Robusta".

Đối với cà phê Arabica, gần một nửa trong số đó được trồng ở Brazil, tác động của hiện tượng El Niño phức tạp hơn.

Carlos Santana, giám đốc thương mại tại EISA, công ty con thuộc tập đoàn kinh doanh nông sản ECOM, cho biết hiện tượng El Niño ban đầu có thể mang lại thuận lợi cho vụ cà phê Brazil đang thu hoạch, vì nhiệt độ cao hơn có thể ngăn ngừa sương giá mùa đông gây hại.

Tuy nhiên, về dài hạn, hiện tượng El Niño thường mang đến tình trạng khô hạn và nắng nóng cho các vùng trồng cà phê của Brazil vào quý IV khi vụ mùa tiếp theo đang phát triển. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng trong năm 2027.