Giá cà phê hôm nay 17/6/2026: Tăng dựng đứng

(VTC News) -

Theo ghi nhận mới nhất từ các sàn giao dịch quốc tế, hai mặt hàng cà phê chủ lực tiếp tục tăng.

Giá cà phê thế giới hôm nay 17/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch đêm 16/6, rạng sáng 17/6 (giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng ngày thứ 5 liên tiếp, ghi nhận mức tăng 1,72% (62 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.669 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,96% (69 USD/tấn), lên mức 3.598 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, tăng 5,44% (14,3 US cent/lb), đạt 277,25 US cent/lb. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,25% (13,6 US cent/lb), đạt 272,8 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Theo trang Barchart, giá cà phê đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tuần do những lo ngại mưa kéo dài ở Brazil sẽ làm trì hoãn vụ thu hoạch cà phê.

Chuyên gia phân tích thị trường cà phê Leonardo Rossetti của công ty tư vấn StoneX cho biết, các nhà đầu cơ đã chuyển sang vị thế bán ròng trên thị trường trong tuần trước có thể đã mua bù một phần vị thế bán khống này do lo ngại việc thu hoạch bị trì hoãn ở Brazil.

Nhiều ngày mưa lớn liên tục đã làm ướt lượng cà phê vừa thu hoạch đang được phơi khô trong các trang trại ở các khu vực sản xuất trọng điểm tại Brazil. Mưa nhiều cũng làm gián đoạn công việc thu hoạch trên đồng ruộng tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới này.

Cơ quan khí tượng Úc cảnh báo, hiện tượng thời tiết El Nino đã hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và có thể mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, trở thành một trong những hiện tượng mạnh nhất trong 7 thập kỷ qua.

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê Arabica toàn cầu trong 7 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026) đạt 2,84 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trước đây, Arabica chiếm khoảng 65% lượng cà phê tiêu thụ toàn cầu, song tỷ trọng này đang có xu hướng giảm do Arabica nhạy cảm hơn với biến đổi thời tiết và các hiện tượng khí hậu cực đoan.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong 3 tháng qua, qua đó hỗ trợ giá cà phê tăng.

Cụ thể, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 396.957 bao tính đến ngày 16/6, mức thấp nhất trong vòng 6,75 tháng.

Lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.631 lô vào ngày 15/5. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên 3.991 lô, mức cao nhất trong khoảng 2,25 tháng trở lại đây.