Tài xế taxi ở Gia Lai bị đánh tới tấp trong xe: Danh tính 2 kẻ hành hung

(VTC News) -

Clip ghi lại cảnh N.V.T và T.T.T lao lên xe đánh đấm túi bụi tài xế taxi L.X.H.

Sáng 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan điều tra xác minh, củng cố hồ sơ xử lý những kẻ có hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại bãi đậu xe căn tin Cảng hàng không Phù Cát thuộc thôn Hòa Bình, xã Phù Cát vào ngày 21/7 trước đó.

Hai kẻ hành hung được xác định N.V.T (47 tuổi, người đàn ông mặc áo đen trong clip); T.T.T (39 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đội mũ trong clip) đều là tài xế taxi và cùng trú phường An Nhơn Bắc.

Hình ảnh một người giữ tay nam tài xế taxi để người còn lại đánh do camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Theo kết quả xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, trước đó, khoảng 8h13 ngày 21/7/2026, anh L.X.H (29 tuổi, trú xã Xuân An; là tài xế lái xe taxi) đang ngồi trong xe ô tô đỗ tại bãi đậu xe căn tin của Cảng hàng không Phù Cát thì N.V.T đến nói chuyện về mâu thuẫn xảy ra trước đó. Tại đây N.V.T dùng tay, chân đánh anh H.

Lúc này, đồng bọn của N.V.T là. T.T.T đang ở gần đó, chạy đến nắm giữ tay anh H lại để V.T tiếp tục hành hung anh H.

Hậu quả anh H. bị chấn thương vùng mặt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Hiện Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Phù Cát tiến hành triệu tập những kẻ côn đồ nói trên lên làm việc, điều tra xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định , tài xế bị hành hung là anh L.X.H chia sẻ: "Sau khi bị hành hung, theo sự hướng dẫn của công ty tôi đã lên Cơ quan Công an xã Phù Cát trình báo sự việc. Tại đây lực lượng chức năng đã tiếp nhận thông tin và hướng dẫn xuống viện kiểm tra sức khoẻ đồng thời trưng cầu kết quả giám định chấn thương".

Tài xế taxi L.X.H đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, ngày 21/7 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh 2 người đàn ông lao vào xe hành hung tài xế taxi lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một người giữ tay nam tài xế taxi để người còn lại đánh.

Đồng nghiệp của tài xế L.X.H thông tin, họ là những người có mặt tại hiện trường và xác định những người hành hung anh H. là tài xế thuộc đội chạy taxi của hãng khác.

"Mâu thuẫn xuất phát từ việc những người này cho rằng chúng tôi giành khách của họ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương cũng như công ty xác minh, làm rõ để chúng tôi yên tâm làm việc”, anh Võ Văn Thảo, đồng nghiệp của tài xế taxi bị hành hung chia sẻ.