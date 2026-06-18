Phát hiện dép bên bến nước, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm

(VTC News) -

Sáng 18/6, ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm một phụ nữ mất tích nghi rơi xuống sông tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/6, bà H.T.L. (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) ghé thăm nhà bà T.T.T. (SN 1962) và con trai H.T.C. (SN 1983), trú cùng thôn, cùng mắc bệnh tâm thần.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích nghi đuối nước. (Ảnh: MXH)

Khi đến nơi, bà L. không thấy hai mẹ con ở nhà và tại khu vực bến nước phía sau nhà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được xác định là của bà T. và ông C. để lại.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm và người dân phát hiện thi thể ông C.

Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bà T. nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Trường Giang (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/5, em N.T.Q.N. (SN 2015) chạy xe máy điện chở theo N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung) đến khu vực sông Trà Khúc thuộc xóm thôn Minh Khánh để tắm sông. Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng đông đảo người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm dọc khu vực xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 6h ngày 23/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em N.T.Q.N. tại khu vực xóm 2, thôn Minh Thành và em N.Q.Q. tại xóm 4, thôn Minh Khánh. Tầm 8h45 cùng ngày, thi thể em N.T.H. cũng được tìm thấy.